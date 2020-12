16.12.2020 22:41 Uhr

Mariah Carey vermietet Penthouse über AirBnb für 17 Euro!

Mariah Carey wird ihr New Yorker Penthouse an Silvester (31. Dezember) über AirBnb an zwei Glückspilze vermieten.

Die ‘All I Want For Christmas Is You’-Interpretin wird die glücklichen Urlauber höchstpersönlich virtuell in ihrer luxuriösen Bleibe willkommen heißen.

Das erwartet die Glücklichen

Das luxuriöse Penthouse, das einen atemberaubenden Ausblick über den Big Apple bietet, wird für eine Nacht für zwei Gäste zugänglich sein und der Aufenthalt soll umgerechnet nur rund 17 Euro kosten. Zudem werden die Gäste unter anderem glitzernde Partyhütchen und 2021-Gläser zum Anstoßen zur Verfügung gestellt bekommen, damit sie sich die weltweiten Silvester-Events von einer Lounge aus anschauen können, die mit Kunstwerken des Künstlers Jason Douglas Griffin ausgestattet ist. Außerdem werden Mariah Careys Gäste ein Essen genießen können, das für sie von einem Privatkoch zubereitet wird.

Streaming-Konzte als i-Tüpfelchen

In der Residenz, in der es auch ein Lesezimmer gibt und in der zahlreiche Brettspiele vorhanden sind, wird es über einen Bildschirm zudem zahlreiche Konzerte anzuschauen geben.

Alle New Yorker, die eine unvergessliche Silvesternacht erleben möchten, können den Aufenthalt ab Montag (21. Dezember) über airbnb.com/happyholidays buchen. Interessenten sollten daran denken, dass für den Aufenthalt die örtlichen Regeln zur Einhaltung der COVID-19-Maßnahmen gelten. (Bang)