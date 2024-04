Ruhmeshalle der Musik-Stars Cher, Ozzy Osbourne & Co: Das sind die Neuzugänge der „Hall of Fame“

Haben sich ihren Platz in der Ruhmeshalle der Musik gründlich verdient: Sängerin Cher und Gruselrocker Ozzy Osbourne. (tj/spot)

SpotOn News | 22.04.2024, 12:13 Uhr

Bei der nächsten Aufnahmezeremonie in die "Rock and Roll Hall of Fame" ziehen wieder einige große Namen in die Ruhmeshalle ein. Neben Cher und Ozzy Osbourne wird dort auch Acts wie Mary J. Blige, A Tribe Called Quest und Kool & the Gang die Ehre zuteil.

Seit 1986 werden in der legendären "Rock and Roll Hall of Fame" in Cleveland, Ohio die größten und einflussreichsten Musiker der internationalen Rock- und Popwelt geehrt. Die Aufnahme erfolgt dabei frühestens 25 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Schallplatte des jeweiligen Künstlers. Welche Superstars bei der nächsten Aufnahmezeremonie am 19. Oktober 2024 dabei sein werden, gab der Musiker Lionel Richie (74) gemeinsam mit dem Moderator Ryan Seacrest (49) am Sonntagabend während der TV-Show "American Idol" bekannt.

Zu den Auserkorenen gehören diesmal neben Cher (77) und Ozzy Osbourne (75) auch die R&B-Ikone Mary J. Blige (53), die Hip-Hop-Band A Tribe Called Quest, Foreigner, Peter Frampton (74), die Dave Matthews Band und die Achtzigerjahre-Legenden von Kool & the Gang.

Sinéad O'Connor, Lenny Kravitz und Oasis gehen leer aus

Der Gruselrocker und Reality-Star Ozzy Osbourne wird dabei bereits zum zweiten Mal aufgenommen, nachdem er sich im Jahr 2006 als Mitglied von Black Sabbath einen Platz in der Ruhmeshalle gesichert hatte. Zu den zuvor Nominierten, denen die Aufnahme in diesem Jahr nicht vergönnt sein sollte, gehören Sinéad O'Connor (1966-2023), Mariah Carey (55), Sade (65), Lenny Kravitz (59) und Oasis.