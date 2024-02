Stars Martha Stewart: Lieber Badekleidung statt Unterwäsche

Martha Stewart - The Bedford By Martha Stewart Grand Opening 2022 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2024, 10:00 Uhr

Martha Stewart hasst es, Unterwäsche zu tragen.

Die 82-jährige Lifestyle-Ikone würde lieber einen Badeanzug unter ihrer Kleidung tragen als richtige Unterwäsche – „nur für den Fall“, dass sie Lust auf ein Bad hat. Der Grund für diese skurrile Vorliebe ist, dass sie das Gefühl von „Spitzenhöschen“ oder glättender Shapewear wie Kim Kardashians Marke Skims nicht mag.

In der ‚Page Six‘-Kolumne der Zeitung ‚New York Post‘ sagte Stewart: „Ich mag Badeanzüge. Ich trage gerne Badesachen unter meiner Kleidung, nur für den Fall, dass ich schwimmen gehen möchte. Badeanzüge sind meine Unterwäsche. Ich trage nichts von diesem strukturierten Zeug. Keine enge Spitze, keine Skims für Martha.“ Nachdem sie das gesagt hatte, überlegte sie kurz, ob sie Kim mit ihren Kommentaren wohl verärgert hätte, bevor sie entschied, dass der Reality-Star wohl nichts dagegen haben würde. Sie fügte hinzu: „Aber ich liebe Skims. Ich denke, sie erfüllen einen sehr guten Zweck – aber ich trage sie nicht. Ich trage nur Aerie-Badeanzüge unter meiner Kleidung. Wird Kim Kardashian sauer auf mich sein? Nein, sie wird mir nicht böse sein. Sie weiß, dass ich keine Skims trage.“

Letztes Jahr wurde Martha das älteste Model von Sports Illustated, als sie für das Cover der kultigen Badeanzug-Ausgabe posierte. Die Geschäftsfrau hofft, dass ihr rekordverdächtiges Shooting bedeutet, dass sie „Barrieren durchbrechen“ kann. Sie möchte damit auch andere Frauen ermutigen, ihr Leben zu überdenken, in der Hoffnung, dass es ihnen helfen wird, daran zu glauben, dass sie unabhängig von ihrem Alter „gut aussehen“ können. Gegenüber ‚Extra‘ sagte sie: „Es durchbricht Barrieren und ermutigt auch andere Frauen, einfach zu überdenken, was sie tun. Ich denke, das wird wirklich sehr helfen, und es ist auch so: Du kannst in jedem Alter gut aussehen. Du kannst dich in jedem Alter gut fühlen. Du solltest in jedem Alter gut leben. Ich denke daran, erfolgreich zu leben, nicht daran, gut zu altern.“