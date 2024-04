Film Matrix: Fünfter Teil in Arbeit

The Matrix - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.04.2024, 14:00 Uhr

Ein fünfter ‚Matrix‘-Film ist aktuell in der Mache.

Warner Bros. hat bekannt gegeben, dass Drew Goddard das Drehbuch schreiben und Regie führen wird. Es wird also das erste Mal in der Filmreihe sein, dass weder Lana noch Lilly Wachowski hinter der Kamera stehen – obwohl erstere als ausführende Produzentin beteiligt ist.

Details zur Handlung sind noch nicht bekannt, aber Warner Bros. Motion Pictures-Chef Jesse Ehrman hat gesagt, dass die Geschichte die Fantasy-Welt voranbringen werde, ohne von dem abzuweichen, was das Cyberpunk-Franchise erfolgreich gemacht hat. Es ist auch noch nicht klar, ob Darsteller wie Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss – die in den vorherigen vier Filmen die Rollen von Neo bzw. Trinity gespielt haben – für den neuen Streifen zurückkehren werden. In einem Statement sagte Ehrman: „Drew kam mit einer neuen Idee zu Warner Bros., von der wir alle glauben, dass sie eine unglaubliche Möglichkeit ist, die ‚Matrix‘-Welt fortzusetzen, indem sie sowohl das ehrt, was Lana und Lilly vor über 25 Jahren begonnen haben, als auch eine einzigartige Perspektive bietet, die auf einer Liebe zur Serie und den Charakteren basiert. Das gesamte Team von Warner Bros. Discovery ist begeistert, dass Drew diesen neuen ‚Matrix‘-Film dreht und seine Vision dem filmischen Kanon hinzufügt, den die Wachowskis ein Vierteljahrhundert lang hier im Studio aufgebaut haben.“

Goddard war bereits im Sci-Fi-Genre tätig und bekam eine Oscar-Nominierung für das Drehbuch zu Ridley Scotts Film ‚Der Marsianer‘. Er schrieb und inszenierte auch die Filme ‚The Cabin in the Woods‘ und ‚Bad Times at the El Royale‘. Der 49-jährige Filmemacher sagte: „Es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die ‚Matrix‘-Filme sowohl das Kino als auch mein Leben verändert haben. Die exquisite Kunst von Lana und Lilly inspiriert mich jeden Tag aufs Neue und ich bin mehr als dankbar für die Chance, Geschichten in ihrer eigenen Welt zu erzählen.“