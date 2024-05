Stars Mats Hummels: Details zur EM-Absage

Mats Hummels - Man of the Match Trophy 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.05.2024, 15:23 Uhr

Laut dem Profikicker dauerte das Gespräch mit Bundestrainer Julian Nagelsmann nur zwei Minuten.

Mats Hummels sprach mit Julian Nagelsmann nur zwei Minuten über die EM-Absage.

Der Fußballprofi wird nicht Teil des Kaders für die diesjährige Europameisterschaft sein. Diese Nachricht, die bei vielen deutschen Fußballfans für Bestürzung sorgte, kam auch für Hummels selbst überraschend. Sein Gespräch mit Bundestrainer Nagelsmann sei „kurz und enttäuschend“ gewesen, verriet der 34-Jährige in einem neuen Interview mit ‚Sport-Bild‘. „Nicht einmal zwei Minuten. Ich musste gerade los zum Training. Ich brauche in solchen Momenten aber auch kein langes Gespräch und keine große Erklärung. Das hat mir gereicht“, berichtet Hummels über die Konversation. Ungeachtet seiner Topleistungen der vergangenen Monate sei Nagelsmann laut dem Kicker davon überzeugt, dass „altersbedingte Dinge wie Fitness“ seine Teilnahme an der kommenden Heim-EM nicht zuließen.

Trotz seiner großen Enttäuschung versucht der BVB-Star jedoch auch, Verständnis für die Entscheidung des Nationaltrainers aufzubringen. „Ich kann die Gedanken nachvollziehen, dass da eine Gruppe seit März wachsen sollte. Für mich als Einzelperson ist das bitter, weil ich aktuell zu den fünf besten Verteidigern in Deutschland gehöre, dieses Selbstvertrauen habe ich. Wenn ich die Phase wie zuletzt vor der Nominierung im März gehabt hätte, wäre ich vielleicht da dabei gewesen – und jetzt auch Teil des EM-Kaders“, glaubt Hummels.