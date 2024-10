Film Matt Damon: Er hatte bis jetzt sehr viel Glück in seinem Leben

14.10.2024

Der Schauspieler verriet, dass er bis jetzt in seinem Leben sehr viel Glück hatte.

Für ihn könnte es sowohl beruflich als auch privat nicht besser laufen. Hollywood-Star Matt Damon ist bekannt für Kult-Filme wie ‚Good Will Hunting‘ oder ‚Bourne Identity‘.

Privat ist er seit knapp 20 Jahren glücklich mit Ehefrau Luciana Barroso verheiratet, mit der er drei gemeinsame Töchter hat. Ob der 54-Jährige sich manchmal selbst kneifen muss, wenn er auf sein bisheriges Leben blickt? In einem Interview gegenüber ‚Bang‘ verriet Matt, der aktuell im Film ‚Drive-Away Dolls‘ (ab jetzt auf Sky und über WOW) zu sehen ist: “Ich frage mich manchmal schon, ob im Leben alles irgendwie vorherbestimmt ist. Ich bin da hin- und hergerissen. Einerseits möchte ich glauben, dass meine Handlungen in verschiedenen Situationen einen Unterschied machen und ich mein Schicksal selbst in der Hand habe. Andererseits hatte ich bis jetzt in meinem Leben sehr viel Glück – und das gibt mir manchmal schon zu denken.” Obwohl Damon viele Erfolge feiern konnte, musste er auch einige Schicksalsschläge verkraften. Nach einem langen Kampf gegen den Krebs verlor der Star beispielsweise seinen geliebten Vater Kent im Jahr 2017. Eine Erfahrung, die den Schauspieler noch immer beschäftigt: “Ich glaube, das hat fast jeder schon mal durchgemacht. Das erste Mal wurde ich mit dem Tod konfrontiert, als mein Opa starb. Seither habe ich viele Menschen in meinen Leben verloren – erwartet und unerwartet. Das macht etwas mit einem.” Ernste Worte, die der Darsteller noch unterstrich, als er zugab, dass er hin und wieder über seine eigene Vergänglichkeit nachdenkt. “Ich hoffe manchmal, dass es ein Leben nach dem Tod gibt”, so der 54-Jährige. Er ergänzte abschließend: “Vielleicht geht aber auch einfach nur das Licht aus und das war’s dann. Das werden wir eines Tages alle herausfinden.”