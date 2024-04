"Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?" Matthew McConaughey: Nostalgische Erinnerungen an Dreh mit Kate Hudson

Matthew McConaughey als Ben und Kate Hudson als Andie in der Liebeskomödie "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?". (the/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 16:44 Uhr

Vor über 20 Jahren begeisterte Matthew McConaughey zusammen mit Kate Hudson in der Romantikkomödie "Wie werde ich ihn los - in 10 Tagen?" auf der Kinoleinwand. Rückblickend erklärt der Hollywood-Star, warum der Film so gut funktionierte.

Mit dem Film "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" spielten sich Matthew McConaughey (54) und Kate Hudson (44) im Jahr 2003 in die Herzen von zahlreichen Romcom-Fans. Über 20 Jahre später blickt McConaughey im Gespräch mit "People" auf die Romantikkömodie und die besondere Chemie mit seinem Co-Star zurück.

"Ich erinnere mich, dass wir uns bei einem dieser Castingtreffen auf dem Paramount-Gelände getroffen haben", so der Hollywood-Star über die erste Begegnung mit seiner späteren Filmpartnerin. Bei diesen Terminen hätten die Verantwortlichen damals besonders bei Liebeskomödien immer "die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern sehen" wollen. "Man will sehen, wie es zwischen ihnen läuft. Dabei liest man nicht das Drehbuch durch. Man liest keine Zeilen ab."

Mit Kate Hudson stimmte einfach die Chemie

Mit Hudson habe er sich sofort wohlgefühlt. "Wir haben uns gegenseitig auf die Schippe genommen und viel gelacht", so McConaughey. Er habe sich da schon gedacht, dass der Dreh ein sehr großer Spaß werden könnte. "Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich gecastet wurde, und deshalb hat es auch funktioniert."

Video News

In "Wie werde ich ihn los – in 10 Tagen?" geht es um die Journalistin Andie Anderson (Kate Hudson), die für eine Frauenzeitschrift einen Artikel darüber schreiben soll, wie sie mithilfe von Anti-Beziehungstipps einen Mann innerhalb von zehn Tagen wieder loswerden kann. Ben Barry (Matthew McConaughey) hingegen wettet mit Kollegen, dass er es schafft, dass sich innerhalb von zehn Tagen jede Frau in ihn verliebt. Als sich die beiden treffen, gehen beide Pläne nach hinten los.

2008 standen Hudson und McConaughey mit "Ein Schatz zum Verlieben" erneut gemeinsam für eine Liebeskomödie vor der Kamera.