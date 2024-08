Stars Matthew Perry: Ex-Freundin trieb ihn in die Drogen

Matthew Perry - Festival of books coverage - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2024, 08:00 Uhr

Matthew Perrys Ex-Freundin und ehemalige Assistentin behauptet, dass die Trennung von einer seiner Freundinnen ihn in die Sucht getrieben habe.

Der Schauspieler wurde von 1994 bis 2004 durch seine Rolle als Chandler Bing in der NBC-Sitcom ‚Friends‘ berühmt. Er starb am 28. Oktober 2023 im Alter von nur 54 Jahren an den „akuten Wirkungen“ des Betäubungsmittels Ketamin, nachdem er drei Injektionen des Medikaments an einem Tag erhalten hatte. Gegen fünf Personen wird nun im Zusammenhang mit seinem Tod ermittelt.

Seine ehemalige Geliebte und Angestellte Kayti Edwards (47), die den Schauspieler 2006 datete und 2011 seine Assistentin war, sagte nun dem ‚Daily Mirror‘, dass seine Trennung von Rachel Dunn – mit der er von 2003 bis 2005 zusammen war – ein so „großes, großes Bedauern“ für ihn war, dass es ihn in die Drogen getrieben habe. Sie sagte über seinen Schmerz über die Trennung von Rachel, die in seinem Testament als Begünstigte aufgeführt ist: „Er liebte sie so sehr. Sie war sein einziges Mädchen. Ich weiß nicht, was passiert ist und warum sie sich getrennt haben, aber ich weiß, dass er am glücklichsten mit ihr war. Danach lebte er mit großem Bedauern. Ihre Liebe war sehr einfach… Und sie liebte ihn, bevor er berühmt war, und danach rutschte er in eine Abwärtsspirale. Ich glaube, dass er es bereut hat, sie nicht geheiratet zu haben. Ich weiß, dass er Kinder wollte, und ich glaube, dass er damit kämpfte, dass die Zeit verging. Er hatte einige Meilensteine, die er erleben wollte, nicht in Angriff genommen. Wenn man zurückgeht in die Zeit, als sie zusammen waren, konnte man allein in seinem Gesichts sehen, wie zufrieden und glücklich er war. Aber nach seiner Trennung von ihr begann sich alles zu überschlagen. Und sie sagen, dass jeder eine Art Auslöser oder Wendepunkt in seiner Sucht hat, an dem es einem einfach egal war. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Trennung irgendwie alles ausgelöst hat.“

US-Staatsanwalt Martin Estrada sagte kürzlich, zwei Ärzte, die im Zusammenhang mit dem Tod des Schauspielers angeklagt wurden, „kümmerten sich mehr darum, von Herrn Perry zu profitieren, als sich um sein Wohlergehen zu kümmern“. Er fügte hinzu: „Matthew Perrys Reise begann mit skrupellosen Ärzten, die ihre Vertrauensposition missbrauchten, weil sie ihn als Zahltag betrachteten, bis hin zu Straßendealern, die ihm Ketamin in nicht gekennzeichneten Fläschchen gaben.