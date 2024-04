Stars Maya Rudolph: Sie ist kein Nepo-Baby

Maya Rudolph - Oscars 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.04.2024, 16:00 Uhr

Maya Rudolph erzählte, dass ihre Eltern, die bekannte Musiker waren, ihr keinen Einstieg in die Schauspielerei und Comedy ermöglicht haben.

Die ‚Brautalarm‘-Schauspielerin ist die Tochter der verstorbenen ‚Lovin‘ You‘-Hitmacherin Minnie Riperton und des Songwriters, Produzenten und Musikers Richard Rudolph, besteht jedoch darauf, dass sie kein Nepo-Baby sei.

In einem Gespräch gegenüber Dax Shepard im ‚Armchair Expert‘-Podcast erklärte der Star: „Sie sind Musiker gewesen. Sie waren keine Schauspieler. Mein Ziel war es, nach New York zu gehen und bei ‚Saturday Night Live‘ mit dabei zu sein. Ich verstehe den Drang, woanders zu sein – in einer neuen Stadt aufzutreten und meinen eigenen Weg zu gehen. Aber das ist ein ziemlich riesiges Unterfangen. Ich dachte nicht: ‚Oh, mein Vater schreibt Songs, das macht mich zur Komikerin.‘ Es gab gar keinen direkten Draht. Ich wusste, dass ich von selbst dorthin gelangen musste.“ Die ehemalige ‚Saturday Night Live‘-Schauspielerin, die in Filmen wie ‚Grown Ups‘, ‚Life of the Party‘ und ‚Disenchanted‘ mitspielte, erklärte auch, dass sie und ihre Freunde ihre Mutter damals nicht als eine berühmte Sängerin betrachtet hätten: „Es ist interessant, weil meine Mutter eine Sängerin war, von der damals nicht alle meine Freunde so viel wussten. Jeder, der weiß, wer ich jetzt bin, weiß heute, dass das meine Mutter ist. Aber als ich aufwuchs, da hatte ich nicht das Gefühl, dass sie ein bekannter Name war. Ich hatte das Gefühl, dass sie etwas Besonderes war, ja.“