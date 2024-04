Glitzernder Komfort im Alltag Mehr Glamour im Alltag: Wide-Leg-Jeans mit Strass sind zurück!

Sexy in glitzernder Wide-Leg-Jeans: Das französische Model und It-Girl Carla Ginola trägt den Trend bereits selbstbewusst. (the/spot)

SpotOn News | 04.04.2024, 20:15 Uhr

In den kommenden Monaten darf es auf den Jeanshosen ordentlich funkeln und glitzern: Mit Strass und anderen Applikationen besetze Wide-Leg-Jeans gehören jetzt zu den angesagtesten Trends.

So langsam hat sich 2024 wirklich jeder an den Trend mit den weit ausgestellten Hosenbeinen gewöhnt. Wide-Leg-Jeans sind einfach ultrabequem und sehen dazu extrem lässig aus. Auf diese Vorzüge sollte man beim Styling eben nie wieder verzichten. In diesem Jahr erleben Wide-Leg-Jeans jedoch ein funkelndes Revival: Mit Strass und anderen glitzernden Applikationen besetzte Jeanshosen sind der angesagteste Modetrend unter den weiten Hosenbeinen für 2024.

Der Reiz dieser glitzernden Wide-Leg-Jeans liegt ganz klar in ihrer Kombination aus Komfort, Stil und Glamour. Sie vereinen die Lässigkeit der klassischen Wide-Leg-Jeans mit funkelnden Details, die jedem Outfit eine extravagante Note verleihen. Ob dezent mit subtilen Glitzerakzenten oder auffällig mit funkelnden Pailletten verziert – diese Hosen sind ein echter Blickfang und setzen ein modisches Statement. Das wussten in den 2000er Jahren bereits Stars wie Christina Aguilera (43) oder Paris Hilton (43). Jetzt entdeckt Gen Z den Y2K-Trend neu für sich.

Trotz ihres glänzenden Auftritts bleiben weite Jeanshosen mit Strass vielseitig einsetzbar. Sie eignen sich sowohl für den entspannten Tag im Büro als auch für einen abendlichen Ausflug mit Freunden. Die Kombinationsmöglichkeiten sind nahezu endlos, und das macht sie zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder modernen Garderobe.

Glitzer-Wide-Leg-Jeans in lässig

In Sachen Styling ist die strassbesetzte Jeans äußerst flexibel – wie beispielsweise die italienische Influencerin – und Mama von zwei Kindern – Chiara Ferragni auf ihrem Instagram-Profil zeigt. Die Unternehmerin trägt ein die glitzernde Jeanshose mit heller Waschung und extra weitem und langem Schlag zu einem Familienausflug in die Wüste. Dazu kombiniert sie ein schlichtes weißes Top, ebenfalls mit glitzernden Applikationen verziert, weiße Turnschuhe und die Haare zu mädchenhaften Zöpfen geflochten.

Glitzer-Wide-Leg-Jeans in elegant

Einen etwas edleren und erwachsen wirkenden Look präsentiert die deutsche Schauspielerin Valentina Pahde (29) auf Instagram. In Paris flaniert sie auf den Aufnahmen in einer dezent glitzernden Wide-Leg-Jeans durch die Straßen. Dazu kombiniert sie graue Boots mit Absatz, sowie eine glitzernde Boucle-Jacke und eine schwarze XXL-Sonnenbrille.