SpotOn News | 16.05.2024, 08:30 Uhr

David Copperfield wurde einem Bericht zufolge von mehr als einem Dutzend Frauen des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt. Die Anwälte des Magiers teilten mit, er bestreite jegliches Fehlverhalten.

16 Frauen sollen Zauberkünstler David Copperfield (67) des sexuellen Fehlverhaltens beschuldigt haben. Das meldet die US-Ausgabe der britischen Tageszeitung "The Guardian" am Mittwoch und beruft sich dabei auf eigene "Interviews mit mehr als 100 Personen sowie Polizei- und Gerichtsakten". Von einem Zeitraum zwischen den späten 1980er-Jahren bis 2014 ist die Rede. Weiter heißt es in dem Bericht, der Entertainer habe die Frauen in seiner jahrzehntelangen Karriere durch seine Arbeit kennengelernt. Einige von ihnen sagen, sie seien zu dem Zeitpunkt unter 18 gewesen.

Der 67-Jährige wurde bereits 2018 des Fehlverhaltens beschuldigt, als eine Frau namens Brittney Lewis behauptete, er habe sie drei Jahrzehnte zuvor unter Drogen gesetzt und sexuell missbraucht. Copperfield hat diese Behauptung bestritten. Lewis ist eine der 16 Frauen im Bericht des "Guardian".

Copperfields Anwälte teilten dem Blatt mit, er bestreite jegliches Fehlverhalten und habe "niemals mit jemandem unangemessen gehandelt, schon gar nicht mit einer minderjährigen Person". Die Anwälte wiesen außerdem darauf hin, dass zum Zeitpunkt der angeblichen Übergriffe keine Beschwerden gegen ihn vorgebracht worden seien.

Jahrelange Beziehung zu junger Frau bestätigt

Eine Frau, die in dem "Guardian"-Artikel unter einem Pseudonym genannt wurde, behauptete, sie habe den Magier nach einer seiner Shows kennengelernt, als sie gerade 15 Jahre alt war. Als sie 18 wurde, hatten die beiden einvernehmlichen Sex, sagte sie dem Magazin.

Die Anwälte von Copperfield bestritten nicht, dass der Magier den Teenager gekannt hatte, und sagten, sie hätten eine völlig legale und einvernehmliche Beziehung gehabt, die vier Jahre gedauert habe. Die Anwälte sagten, Copperfield bestreite "entschieden jede Andeutung von Grooming oder sonstigem unangemessenen Verhalten".

David Copperfields Name im Zusammenhang mit Jeffrey Epstein aufgetaucht

Copperfield war schon früher wegen seiner Verbindung zum angeklagten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein, der 2019 im Gefängnis starb, ins Visier geraten. Sein Name war unter denjenigen, die in den im Januar entsiegelten Gerichtsdokumenten im Zusammenhang mit Epstein auftauchten. Die Nennung seines Namens bedeutet jedoch nicht, dass er ein Verbrechen begangen hat.

"Unser Mandant wusste nichts von Epsteins schrecklichen Verbrechen", zitierte der "Guardian" auch die Anwälte von Copperfield. "Wie der Rest der Welt hat er davon aus der Presse erfahren", fügten sie hinzu.