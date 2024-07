Die Chefin, RTL Samstag Nacht, ... TV-Tipps am Freitag

"Die Chefin: Portofino": Ein maskierter Mann bedroht Vera Lanz (Katharina Böhm) mit einer Pistole. (hub/spot)

SpotOn News | 26.07.2024, 06:01 Uhr

Die "Chefin" (ZDF) gerät in eine Geiselnahme. Es gibt ein Wiedersehen mit "RTL Samstag Nacht" und in "Genysis" (ProSieben) trifft der "Terminator" auf sein jüngeres digitales Ich.

20:15 Uhr, ZDF, Die Chefin: Portofino, Krimiserie

Ein ruhiges Frühstück zu zweit endet abrupt, als ein Mann ins Haus eindringt, Robert Thomsen (Jochen Paletschek) erschießt und seine Frau Annika (Adina Vetter) entführt. Während Böhmer (Jürgen Tonkel) und Murnau (Christoph Schechinger) zusammen mit der Spurensicherung den Tatort untersuchen, befindet sich Vera Lanz (Katharina Böhm) plötzlich mit anderen Geiseln mitten in einem Banküberfall in einer Münchner Filiale. Der Bankräuber ist der Mörder von Robert Thomsen. Er hat Annika, die Bankangestellte, entführt, um Zugang zum Tresorraum zu bekommen.

20:15 Uhr, RTL, RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen, Comedyshow

RTL präsentiert die große Gala-Show "RTL Samstag Nacht – Das Wiedersehen" mit den Stars von damals. Olli Dittrich, Wigald Boning, Stefan Jürgens, Tanja Schumann, Tommy Krappweis und Esther Schweins führen Sketch-Klassiker wie "Zwei Stühle – Eine Meinung", "Neues vom Spocht" und "Die Doofen" sowie Parodien und Musiknummern zur besten Sendezeit vor. Der Show-Abend wird vom ehemaligen Produzenten der Kult-Comedy, Hugo Egon Balder, moderiert.

20:15 Uhr, ProSieben, Terminator – Genisys, Sci-Fi-Action

Im Jahr 2029 kämpft John Connor (Jason Clarke), der Anführer des menschlichen Widerstands, gegen das mächtige Maschinen-Imperium von Skynet. Er schickt seinen Freund Kyle Reese (Jai Courtney) ins Jahr 1984 zurück, um seine Mutter (Emilia Clarke) zu retten und das Überleben der Menschheit zu sichern. Doch die Vergangenheit hat sich verändert. Kyle findet eine neue Realität vor, in der der Kampf zwischen Menschen und Maschinen unvermeidlich ist.

20:15 Uhr, RTLzwei, 72 Stunden – The Next Three Days, Thriller

Als der Englischprofessor John Brennan (Russell Crowe) und seine Frau Lara (Elizabeth Banks) gerade ihren kleinen Sohn zur Schule bringen wollen, steht plötzlich die Polizei vor der Tür. Der schockierende Vorwurf: Lara soll ihre Chefin ermordet haben. Fassungslos bleiben John und ihr Sohn zurück, während Lara als mutmaßliche Mörderin abgeführt und zu einer langen Haftstrafe verurteilt wird. Trotz des rätselhaften Falls bleibt Johns Vertrauen in seine Frau unerschütterlich. Mit dem Rücken zur Wand entschließt er sich, seine Frau aus dem Gefängnis zu befreien.

20:15 Uhr, Sat.1, Murmel Mania, Spielshow

In der neuen Ausgabe von "Murmel Mania" treten Prominente in einem einzigartigen Murmelspiel-Cup gegeneinander an. Die Teilnehmer müssen sich auf ausgefallenen Murmelbahnen und in unvorhersehbaren Kugelspielen beweisen. Der Promi, der das größte Murmelgeschick und die beste Taktik zeigt, gewinnt das Preisgeld des Abends für seinen Publikumsblock. Wer wird am Ende als Meister der Murmelbahn gefeiert?