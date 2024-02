Stars Mel B: Neue Karriere abseits der Musik

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.02.2024, 10:39 Uhr

Die britische Sängerin hat einen Job als Synchronsprecherin angenommen.

Mel B legt ihre Musikkarriere auf Eis, um als Synchronsprecherin für eine Kindersendung zu arbeiten.

Die Spice-Girls-Sängerin wird demnächst in der von Sky produzierten TV-Show ‚Happy Town‘ als Erzählerin zu hören sein. Das Format für kleine Zuschauer dreht sich um die Abenteuer eines cleveren Igels und seiner tierischen Freunde. Über ihren neuen Job verriet Mel B in einem offiziellen Statement: „Es ist ein wichtiger Moment für mich, die Stimme von ‚Happy Town‘ für Sky Kids zu sein — mein erstes Mal als Erzählerin. Ich habe mich bereits seit Jahren nach der perfekten Kindersendung umgesehen, denn ich bin Mutter von drei Kindern und glaube fest daran, dass die Kleinen durch brillante, bunte und kreative Geschichten so viel lernen können.“

Insbesondere die Botschaft der Serie habe es der britischen Popikone angetan. Mel erzählt weiter: „In ‚Happy Town‘ dreht sich alles um Freundlichkeit und Gemeinschaft, um eine süße Vogeldame und einen Igel, die es als Duo zu ihrem Ziel machen, Leuten zu helfen. Ich bin total hingerissen von dieser großartigen Sky-Kids-Show. Sie ist lustig, abenteuerlich und sorgt für großartige Unterhaltung — eigentlich genauso wie ich!“ Ob die Kindersendung auch in Deutschland ausgestrahlt werden wird und wer in diesem Fall Mel Bs Rolle als Erzählerin synchronisieren würde, ist bisher nicht bekannt.