Stars Mel B spricht über ihre Beziehung mit Ex-Freundin

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.04.2024, 08:35 Uhr

Die britische Sängerin hat kein Problem damit, über ihre Beziehungen mit Frauen zu sprechen.

Mel B wird „immer offen“ sein, wenn es um ihre Sexualität geht.

Die Spice Girls-Sängerin hatte Anfang der 2000er Jahre eine fünfjährige Beziehung mit der Regisseurin Christine Crokos, mit der sie immer noch in Kontakt steht. Im Gespräch mit dem ‚Attitude‘-Magazin erzählt die Musikerin von ihrer lesbischen Romanze: „Ich habe mich zufällig in eine Frau verliebt und war fünf Jahre lang mit ihr zusammen. Wir reden heute noch miteinander. Ich möchte dem Ganzen kein Etikett aufdrücken, aber ich habe immer gedacht, dass Frauen schön sind.“

Mel fügte hinzu, dass sie sich immer als Teil der LGBTQIA+-Gemeinschaft fühlte, sich aber nie dazu gezwungen fühlte, ihre Sexualität zu definieren: „Ich habe meine sexuelle Reise nicht mit dem Gedanken begonnen: ‚Ich bin dies, ich bin das, ich bin bisexuell.'“

Mittlerweile ist die Britin mit dem Friseur Rory McPhee verlobt, nachdem sie ihre turbulente Ehe mit Stephen Belafonte hinter sich gelassen hat. Die ehemalige ‚America’s Got Talent‘-Jurorin war von 2007 bis 2017 mit dem Filmproduzenten verheiratet und wirft ihm vor, sie währenddessen körperlich und emotional missbraucht zu haben.

„Er sagte immer: ‚Du siehst alt aus.‘ ‚Du siehst fett aus.‘ ‚Gott, bist du hässlich.‘ ‚Deine Arme sind schlaff.‘ In gewisser Weise sind diese Kommentare wie Regen. Sie sickern in dich hinein, sie schwemmen dein Selbstvertrauen, dein Selbstbewusstsein weg, und wenn du in den Spiegel schaust, siehst du keine starke, glückliche Frau – du siehst ein Spiegelbild dessen, was dir gesagt wird: ‚Fett, hässlich, alt… wertlos‘“, gesteht die 48-Jährige.