Stars Mel B: Süße Geste von ihrem Verlobten

Mel B/ Melanie Brown - January 2024 - SiriusXM Studios - NYC - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.03.2024, 13:52 Uhr

Der Spice-Girls-Star mag es in Sachen Hochzeit offenbar eher traditionell.

Mel B mag es traditionell, wenn es ums Heiraten geht.

Die Spice-Girls-Ikone gab 2022 ihre Verlobung mit Rory McPhee bekannt. Bevor ihr Liebster jedoch vor ihr auf die Knie ging, folgte er einer altbekannten Tradition, die scheinbar auch in Mel Bs Familie große Bedeutung hat. Rory besuchte das Grab von Martin Brown, der 2017 an Krebs gestorben war, und bat offiziell um die Hand seiner Tochter. Diese rührende Geste ihres Partners sorgt bei der Sängerin auch heute noch für große Gefühle. In der US-amerikanischen TV-Show ‚Today with Hoda + Jenna‘ erzählte die 48-Jährige: „Er ging zum Grab meines Vaters, wie er mir im Nachhinein erzählte, und bat um meine Hand. Naja, mein Dad konnte natürlich nichts sagen, denn er… Aber es war so schön.“

Der 36-jährige Friseur hatte den Heiratsantrag bereits seit einer Weile geplant. Den Verlobungsring, den Rory selbst entworfen und mit einem tropfenförmigen Diamanten versehen hatte, versteckte er dafür drei Monate lang in seiner Sockenschublade. Als er Mel endlich die Frage aller Fragen stellte, fiel es der Britin allerdings schwer, sich auf den Antrag zu konzentrieren. „Er hielt diese lange Rede darüber, dass ich seine beste Freundin bin. Ich konnte nicht wirklich zuhören, denn ich dachte nur die ganze Zeit ‚Er ist auf die Knie gegangen. Oh mein Gott, oh mein Gott! Wo sind die Hunde, wo sind die Hunde?‘ Es war einfach wunderschön.“