Bewegende Ehrung Metallica-Frontmann James Hetfield trägt Lemmys Asche unter der Haut

James Hetfield (l.) ist fortan für immer mit Motörhead-Sänger Lemmy vereint. (lau/spot)

SpotOn News | 18.04.2024, 18:20 Uhr

Der legendäre James Hetfield ehrt seinen verstorbenen Kollegen Lemmy Kilmister auf besondere Art: Ein neues Tattoo des Metallica-Frontmanns enthält die Asche der Metal-Ikone.

Metallica-Frontmann James Hetfield (60) begeistert seine zahlreichen Fans mit einem neuen Tattoo. Der legendäre Musiker hat sich zu Ehren des verstorbenen Motörhead-Frontmanns Lemmy Kilmister (1945-2015) ein Pikass auf den Mittelfinger stechen lassen. Das Besondere an dem Körperschmuck: Die für die Tätowierung benutzte Tinte enthält ein wenig Asche der 2015 gestorbenen Rock-Legende.

Lemmy- und Metallica-Fans sind begeistert

Auf dem offiziellen Instagram-Account von Metallica teilte Hetfield am 17. März ein Bild seines neuen Tattoos mit den über elf Millionen Followern der US-amerikanischen Metal-Band. "Ein Gruß an meinen Freund und meine Inspiration, Mr. Lemmy Kilmister. Ohne ihn gäbe es Metallica nicht", schreibt Hetfield zu dem Foto, und fügt hinzu: "Schwarze Tinte gemischt mit einer Prise seiner Einäscherungsasche, die mir so gnädig gegeben wurde."

So sei der Verstorbene auch nach seinem Tod noch in der Lage, der Welt den Stinkefinger zu zeigen, wie Hetfield weiter ausführt. Über Motörhead-Frontmann Lemmy, der im Dezember 2015 gestorben war, sagte Sänger Hetfield laut BBC schon 2016: "Es besteht kein Zweifel, dass es ohne ihn Metallica nicht geben würde."

Hetfield hat sich für seine neue Tätowierung nicht zufällig entschieden. "Ace of Spades" bedeutet ins Deutsche übersetzt "Pikass", es ist der Titel des wohl bekanntesten Songs von Kilmister und Motörhead. Viele Fans von Lemmy- und Metallica reagierten in Kommentaren zu dem Post überaus positiv auf Hetfields neues Tattoo. "Bruder, das ist so verdammt Metal", heißt es da etwa, oder: "Absolut der heftigste Tribut, der möglich ist." Eine dritte Person bemerkt: "Lemmy wird jetzt für immer mit James zusammen sein!"