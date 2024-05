"Hofbräuhaus Funk Jam" Metallica in München: Bayrische Fans bekommen eigenen Song

Kirk Hammett beim Metallica-Konzert. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 16:31 Uhr

Am 24. Mai spielte die Band Metallica im Münchner Olympiastadion das erste von zwei Konzerten. Für den Auftritt haben sich die Metal-Musiker als besonderes Schmankerl einen eigenen Song für ihre bayrischen Anhänger überlegt.

Metallica überrascht die Fans mit dem "Hofbräuhaus Funk Jam". Am 24. Mai spielte die Metal-Band im Olympiastadion in München vor 75.000 Zuschauern das erste ihres Doppelkonzerts. Für den Auftritt in der bayrischen Metropole hatten sich die Musiker etwas Besonderes überlegt, wie verschiedene Medien berichten: ein eigens für den Abend komponiertes Lied.

Zwischen Welthits wie "Nothing Else Matters" und "Of Wolf and Man" präsentierten der Bassist Robert Trujillo (59) und der Gitarrist Kirk Hammett (61) das Instrumentalstück "Hofbräuhaus Funk Jam" – begleitet von Licht- und Pyrotechnik-Effekten und dem einsetzenden Regen. Zum zweiten Auftritt in München am 26. Mai könnte es den Song aber schon nicht mehr zu hören geben. Metallica befolgt das Motto "No Repeat Weekend", spielt also bei jedem Auftritt ein anderes Programm.

Aktionen rund um den Auftritt

Mit dem Konzert eröffneten die Musiker rund um den Sänger James Hetfield (60) den zweiten Teil ihrer 72-Städte-Tournee zum neuen Album "72 Seasons". In der bayrischen Landeshauptstadt ist rund um die zwei Deutschlandkonzerte neben dem neuen Song noch einiges für die Metalheads geboten. In der Innenstadt gibt es beispielsweise einen Metallica Pop-Up-Shop mit Merchandise-Artikel und es findet ein Metallica-Filmfest statt, das Dokumentationen über die Band zeigt.

Video News

Die 1981 gegründete Band Metallica ist die erfolgreichste Metal-Band aller Zeiten. Die US-Amerikaner haben weltweit über 110 Millionen Tonträger verkauft und zehnmal den Grammy gewonnen.