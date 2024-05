Film Michael Cera: Er arbeitet an zwei Filmen

Bang Showbiz | 17.05.2024, 12:00 Uhr

Michael Cera erzählte, dass er zwei Filme in Planung habe, bei denen er die Regie übernehmen will.

Der 35-jährige Schauspieler hat gemeinsam mit Tyler Taormina, dem Filmemacher von ‚Christmas Eve in Miller’s Point‘, und seinem Co-Produzenten des Projekts, Co-Autor Eric Berger, das Drehbuch für einen Film mit dem Titel ‚Gummy‘ geschrieben.

Cera enthüllte jedoch, dass, bevor er mit dem neuen Projekt anfangen kann, es noch einen anderen Film gebe, den er zuerst machen möchte. Der Star verriet in einem Interview gegenüber ‚Deadline‘: „[Wir haben einen Film geschrieben], den wir drehen wollen, bei dem ich die Regie führen werde, den wir vorangetrieben haben und hoffentlich über die Ziellinie kommen werden, aber das schaffen wir schon. Also haben wir aktuell dieses Team gegründet. Ich meine, im Grunde habe ich mich irgendwie in ihr schon bestehendes Team verliebt, und wir haben alle einfach ein echt gutes Gefühl der Zusammenarbeit. Es ist ein Film, auf den ich mich schon lange freue, und also, es ist eine Art von Familiengeschichte mit einem Mystery-Element und einem Science-Fiction-Flair. Wir haben es vorangetrieben und ich habe probiert, das als meinen ersten Film auf die Beine zu stellen, aber ich denke, dass ich vorher, eigentlich jetzt schon, einen anderen Film drehen könnte, hoffentlich, wenn alles zusammenpasst, was hoffentlich klappen wird.“ ‚Gummy‘ ist bei „Ari Asters Firma Square Peg, die es produziert“, aber die Streiks in Hollywood im letzten Jahr verzögerten die Entwicklung, was heißt, dass Michaels zweites, aktuell noch unbetiteltes Projekt zuerst realisiert wird.