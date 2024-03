"Make Nukes History" Michael Douglas und Jane Fonda: Protestaktion vor Oscar-Verleihung

Gehören zu den Unterzeichnern: Jane Fonda und Michael Douglas. (ili/spot)

SpotOn News | 07.03.2024, 08:17 Uhr

Michael Douglas, Jane Fonda und viele mehr, darunter auch der Enkel von J. Robert Oppenheimer, haben im Vorfeld der Oscar-Preisverleihung einen offenen Brief veröffentlicht, in dem sie darum bitten, "Atomwaffen Geschichte werden zu lassen".

Oscarpreisträger gegen Atomwaffen: Filmstars wie Jane Fonda (86), Michael Douglas (79), Julianne Moore (63) und Emma Thompson (64) haben sich einem offenen Brief angeschlossen, in dem die führenden Politiker der Welt zur atomaren Abrüstung aufgefordert werden. Die Aktion geht auf die Organisation "Nuclear Threat Initiative" (NTI) zurück, die die Aufmerksamkeit für Christopher Nolans (53) Oscar-nominiertem Film "Oppenheimer" (2023) nutzen will, um die Diskussion über die nukleare Bedrohung voranzutreiben.

Im Vorfeld der Oscar-Verleihung am Sonntagabend (10./11. März) startete die Organisation am Mittwoch in Los Angeles die Kampagne "Make Nukes History" (Dt. "Atomwaffen sollen Geschichte werden"). Mit Hilfe von Plakatwänden, Kunstinstallationen, Social-Media-Aktionen und dem bereits genannten offenen Brief von Topstars, der in der "Los Angeles Times" veröffentlicht wurde, soll auf die zivilisationsgefährdenden Risiken der heutigen Atomwaffenarsenale aufmerksam gemacht werden.

Auch "Oppenheimer"-Darsteller gehören zu den Unterzeichnern

Viele weitere US-Stars wie auch die "Oppenheimer"-Darsteller Matthew Modine (64) und Tony Goldwyn (63) sowie Lily Tomlin (84), Viggo Mortensen (64) und Rosanna Arquette (64) schlossen sich J. Robert Oppenheimers (1904-1967) Enkel Charles Oppenheimer (48) an und unterzeichneten den Brief.

"Wir wollen unsere Stimmen erheben, um die Menschen daran zu erinnern, dass Oppenheimer zwar Geschichte ist, Atomwaffen aber nicht", schreibt die Gruppe in ihrem Brief. "Um unsere Familien, unsere Gemeinden und unsere Welt zu schützen, müssen wir von den führenden Politikern der Welt verlangen, dass sie sich dafür einsetzen, dass Atomwaffen der Vergangenheit angehören – und eine bessere Zukunft aufbauen."

Biopic "Oppenheimer" für 13 Oscars nominiert

Das Biopic "Oppenheimer" hat eine erfolgreiche Preisverleihungssaison hinter sich und gilt weithin als Spitzenkandidat für die Oscarverleihung für den besten Film. Insgesamt ist der Streifen 13 mal nominiert. Der Film erzählt die Geschichte von J. Robert Oppenheimer, der zusammen mit einem Team von Wissenschaftlern die Atombombe entwickelte und konstruierte.