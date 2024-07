Film Josh Hartnett über die ‚Oppenheimer‘-Dreharbeiten mit Matt Damon

Josh Hartnett - Black Mirror Season 6 - Panel Photo BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.07.2024, 12:00 Uhr

Der Star verriet dem Darsteller seine goldene Regel für Filmrollen, als sie gemeinsam an den Film gearbeitet haben.

Matt Damon verriet Josh Hartnett seine goldene Regel für Filmrollen, als sie gemeinsam an ‚Oppenheimer‘ gearbeitet haben.

Der 46-jährige Hartnett schloss sich dem Cast von Christopher Nolans Oscar-gekröntem Film an, in dem er den Atomphysiker Ernest Lawrence darstellt, zusammen mit dem 53-jährigen Damon, der General Leslie Groves, den Leiter des Manhattan-Projekts, spielt.

Hartnett hat erklärt, dass ihm sein Co-Star einige „nicht hilfreiche“ Ratschläge gegeben habe, indem er ihm riet, für Rollen nach seinem 40. Lebensjahr nie wieder zuzunehmen. Bei einem Auftritt in der ‚The Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘-Talkshow sagte Hartnett: „Er hat mir viele gute Ratschläge gegeben. Einen im Besonderen – eine Sache, die so gar nicht hilfreich war: Er sagte mir, ich solle nicht noch mehr zunehmen, als ich für die Rolle bereits zugenommen hatte. Ich nahm für die Rolle etwa 30 Pfund zu und er meinte: ‚Das kriegst du nie wieder runter, Mann.’“ Der Darsteller fügte hinzu, dass Damon ihm gesagt habe: „Nimm mit über 40 nicht weiter zu.“ Hartnett erklärte: „Er sagte: ‚Du wirst den Rest deines Lebens damit verbringen, zu versuchen, dieses Gewicht wieder loszuwerden, und das wirst du nie abnehmen, da dein Körper das Gewicht wieder zunehmen will.'“