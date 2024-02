Film Michael Keaton: Rolle in ‚Beetlejuice Beetlejuice‘

Michael Keaton - The Flash 2023 - London - VIP Screening - Warner Bros BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2024, 12:00 Uhr

Michael Keaton verriet, dass er wollte, dass sich ‚Beetlejuice Beetlejuice‘ wie „handgemacht anfühlt“.

Der 72-jährige Schauspieler wird erneut in die Rolle des Geistes in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung der originalen Horrorkomödie von 1988 schlüpfen, in der auch Catherine O’Hara und Winona Ryder mit dabei sind.

Und jetzt hat der Darsteller enthüllt, wie er und Regisseur Tim Burton sich den neuen Film vorstellten. In einem Gespräch gegenüber dem ‚People‘-Magazin erklärte der Star: „Das Einzige, für das er und ich uns von Anfang an entschieden haben, war, dass ich überhaupt gar kein Interesse daran gehabt hatte, etwas zu machen, bei dem es zu viel Technologie gibt, falls wir das jemals wieder machen sollten. Das musste sich wie handgemacht anfühlen …“ Der Darsteller fügte hinzu: „Das ist das Aufregendste. Wenn man das noch einmal tun kann, nachdem man jahrelang vor einer riesigen Leinwand gestanden und so getan hat, als ob einem jemand gegenüber stünde, dann macht das einfach einen riesigen Spaß.“ Keaton, der zuvor auch mit Burton an Filmen wie ‚Batman‘ und ‚Batman Returns‘ zusammengearbeitet hatte, erklärte, dass er und der Filmemacher sicherstellen wollten, dass die Fortsetzung auch „richtig“ gemacht wird.