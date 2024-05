Stars Michael Schumacher: Versteigerung

Bang Showbiz | 09.05.2024, 15:22 Uhr

Die Familie der Formel-1-Ikone lässt wertvolle Uhren aus dem Besitz des Rennfahrers versteigern.

Michael Schumachers Angehörige versteigern wertvolle Schmuckstücke aus seinem Besitz.

Insgesamt acht luxuriöse Armbanduhren, die teilweise extra für den legendären Formel-1-Piloten maßgefertigt wurden, sollen schon bald unter den Hammer kommen. Die mit Spannung erwartete Auktion soll bereits am kommenden Montag (13. Mai) nahe Schumachers Anwesen in Genf stattfinden. Für Fans des Ex-Rennfahrers und Uhrenliebhabers, der seit seinem tragischen Skiunfall im Dezember 2013 nicht mehr öffentlich aufgetreten ist, besteht damit die Chance ein besonderes Stück aus dem Besitz ihres großen Idols zu ersteigern. Doch potentielle Käufer sollten ein dickes Portemonnaie mitbringen, denn wie unter anderem die ‚Bunte‘ berichtet, könnte Schumachers Familie mit den wertvollen Armbanduhren womöglich einen Erlös in Millionenhöhe erzielen.

Im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur erklärte der renommierte Uhrenexperte Remi Guillemin, dass die jeweiligen Stücke auch ohne Schumis Namen einen große Summe kosten würden. „Aber egal, wessen Handgelenk die Uhr zieren wird, derjenige wird immer daran denken, dass sie Michael gehört hat, einem der größten Rennfahrer aller Zeiten“, so Guillemin im Interview. Schumachers Familienmitglieder seien zwar zur Auktion eingeladen, werden der Veranstaltung aber mit hoher Wahrscheinlichkeit fernbleiben.