Stars Michelle Hunziker: Ehrliche Worte über Thomas Gottschalk

Michelle Hunziker at Triumph International Launch Event Berlin Feb 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.05.2026, 13:30 Uhr

Die Moderatorin blickt offen auf die gemeinsame Zeit mit dem Entertainer zurück.

Michelle Hunziker äußert sich offen über ihren ehemaligen Kollegen Thomas Gottschalk.

Die Moderatorin stand für ‚Wetten, dass…?‘ jahrelang gemeinsam mit dem Entertainer vor der Kamera. Aufgrund einer Krebserkrankung hat sich Gottschalk mittlerweile aus dem Rampenlicht zurückgezogen. Im Dezember 2025 absolvierte er in der RTL-Show ‚Denn sie wissen nicht, was passiert‘ seinen letzten TV-Auftritt. Nun hat Hunziker verraten, ob sie weiterhin in Kontakt mit dem 76-Jährigen steht.

„In der letzten Zeit ist es weniger geworden. Meine Familie, meine Shows, mein ganzes Leben ist in Italien“, räumte sie im Interview mit der ‚Neuen Osnabrücker Zeitung‘ ein. Auch wenn der Kontakt inzwischen abgenommen habe, sei die Verbindung immer noch da. „Wenn wir uns sehen, ist es immer schön, aber wir telefonieren nicht. Vor kurzem habe ich ihn getroffen und war sehr froh, ihn zu umarmen“, erzählte Hunziker.

Aufgrund einiger umstrittener Aussagen und Moderationsaussetzer gab es viel Wirbel um Gottschalk. Seine Kollegin steht trotz allem hinter ihm. „Ich habe Thomas lieb. Ich habe ihn so lieb, dass ich es nie kommentiert habe, wenn er vielleicht mal einen nicht ganz richtigen Satz gesagt hat“, erklärte die 49-Jährige. „Und ich werde ihn auch weiterhin liebhaben.“ An ihrer Freundschaft sei nicht zu rütteln. „Weil ich weiß, was für eine tolle Zeit wir zusammen erlebt haben“, betonte Hunziker.

Gottschalk habe sie 2009 selbst gefragt, ob sie bei ‚Wetten, dass…?‘ mit einsteigen wolle. Auf die Zusammenarbeit mit der TV-Legende blickt sie gerne zurück. „Ich kannte die Show als Gast, war dankbar und habe mich vom ersten Tag an gut mit ihm gefühlt. Gerade weil er so unangepasst war und die Show einfach gerockt hat“, sagte die Schweizerin.