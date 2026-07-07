Stars Michelle Hunziker hängt auf Sizilien fest

Michelle Hunziker - Cocktail party al Trussardi Store - Milano BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2026, 14:00 Uhr

Michelle Hunziker hängt auf Sizilien fest.

Michelle Hunziker muss eine Weile in Sizilien ausharren.

Eigentlich sollte nach der Traumhochzeit von Aurora Ramazzotti das große Abreisen beginnen. Doch stattdessen sitzen zahlreiche Gäste – darunter auch die Moderatorin und Brautmutter – auf Sizilien fest. Ein Flugstreik und der erneute Ausbruch des Ätna sorgen derzeit für erhebliche Einschränkungen im Flugverkehr und machen die Heimreise vieler Hochzeitsgäste unmöglich.

Am Morgen des 7. Juli meldete sich die Braut selbst bei Instagram zu Wort und gewährte ihren Fans nicht nur einen exklusiven Blick auf ihre Hochzeit, sondern schilderte auch das unerwartete Chaos nach den Feierlichkeiten. Aurora schrieb: „Ach ja, PS: Alle Flüge von hier aus wurden gestrichen, meine Gäste sind in die Kombination aus Flugstreik und ausbrechendem Ätna geraten, und wir überlegen gerade, wie wir Sizilien wieder verlassen können.“

Wie die ‚Frankfurter Rundschau‘ berichtet, schwebt derzeit eine rund 1,5 Kilometer hohe Aschewolke über Teilen der Insel. Der Flughafen von Catania bleibt deshalb vorerst geschlossen. Europas höchster aktiver Vulkan hatte bereits am Samstag durch verstärkte seismische Aktivitäten auf sich aufmerksam gemacht. Die Aschewolke entwickelte sich schließlich am Sonntagmorgen. Dass ein Vulkanausbruch auch die Hochzeitsgesellschaft eines Prominenten nicht verschont, zeigt der improvisierte Rückreiseplan vieler Gäste. Aurora berichtet: „Einige sind nach Kalabrien geflogen und fahren jetzt mit dem Auto weiter, andere haben Busse gemietet und weitere Gäste mitgenommen, wieder andere haben irgendeinen seltsamen Flug gefunden, sind aber zumindest dem Vulkan entkommen.“

Trotz der außergewöhnlichen Umstände verliert die 29-Jährige ihren Humor nicht. Mit einem Augenzwinkern ergänzt sie: „Vielleicht kehrt ja jemand zu Fuß nach Hause zurück. Eines ist sicher: Dieses Wochenende werden wir nie vergessen.“ Während das Brautpaar und Sohn Cesare weiterhin auf Sizilien verweilen, befindet sich auch Michelle Hunziker noch auf der Mittelmeerinsel. Ob die Moderatorin ebenfalls unfreiwillig feststeckt oder ihren Aufenthalt ohnehin verlängern wollte, ist nicht bekannt. Fest steht jedoch: Hunziker genießt ihren Sommerurlaub sichtlich. Auf Instagram veröffentlichte sie unter anderem ein Selfie von einem Boot vor der sizilianischen Küste und schrieb dazu: „Möge dieser Urlaub beginnen.“