Stars ‚Haben unseren TV-Vater verloren‘: Stars aus ‚Friends‘ und ‚Will Grace‘ zollen James Burrows Tribut

The cast of Friends 2 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.06.2026, 12:00 Uhr

Die 'Friends'-Stars Matt LeBlanc, David Schwimmer und Lisa Kudrow haben dem gefeierten Fernsehregisseur James Burrows nach dessen Tod im Alter von 85 Jahren Tribut gezollt.

Die ‚Friends‘-Stars Matt LeBlanc, David Schwimmer und Lisa Kudrow haben James Burrows nach seinem Tod gewürdigt.

Der gefeierte Fernsehregisseur – zu dessen Arbeiten ‚Friends‘, ‚The Mary Tyler Moore Show‘, ‚Taxi‘, ‚Cheers‘, ‚Frasier‘, ‚Will Grace‘, ‚Hinterm Mond gleich links‘, ‚Two and a Half Men‘, ‚Mike and Molly‘ und ‚The Big Bang Theory‘ gehörten – starb am Freitag (19. Juni) im Alter von 85 Jahren.

Matt LeBlanc schrieb nun auf Instagram: „Jimmy, Worte können nicht beschreiben, welchen Einfluss du auf uns und auf jeden hattest, der das Glück hatte, dich zu kennen. Du bist auf so vielen Ebenen eine wahre Ikone. Alles Gute für deinen nächsten Akt. Du wirst fehlen. Gott segne dich.“ David Schwimmer teilte seine Wertschätzung für Jimmy Burrows und betonte, dass dieser „aus jedem Schauspieler, mit dem er arbeitete, das Beste herausholte und jede Serie, die er inszenierte, lustiger und bewegender machte, als irgendjemand erwartet hätte“. Er fügte hinzu: „Seine Herzlichkeit, Bescheidenheit und Großzügigkeit gaben uns das Gefühl von Sicherheit, wie in einer Familie, und ich bin sicher, wir waren nicht die einzige Besetzung, die so empfand. Er kümmerte sich um uns – vor und hinter der Kamera.“ Lisa Kudrow, die mit Burrows auch an ‚The Comeback‘ gearbeitet hatte, veröffentlichte ebenfalls ein gemeinsames Foto vom Set.

Auch die ‚Will Grace‘-Stars Debra Messing, Eric McCormack und Sean Hayes würdigten Burrows nach seinem Tod. Debra schrieb: „Ein einzigartiges Talent und ein Revolutionär des Fernsehens. Er brachte mehr Lachen und Liebe in mehr Haushalte auf der ganzen Welt als jeder andere TV-Regisseur der Geschichte. Für mich war er Jimmy. Für meinen Sohn war er Papa Jimmy.“ Sie könne den Schmerz über seinen Verlust nicht ausdrücken, und wisse, dass das für jeden gilt, der das Glück hatte, von ihm geliebt zu werden. „Er liebte und vertraute seinen Schauspielern – was in TV-Komödien selten ist“, fügte sie hinzu: „Er ließ uns spielen, erkunden und grandios scheitern und erkannte immer den wertvollen Kern dessen, was gerade entstand. Wie ein Meisterdirigent zeigte er uns, wie man die Musik spielt.“

Der in der Fernsehbranche als „Jimmy“ bekannte TV-Mogul starb laut einer an ‚PEOPLE‘ übermittelten Erklärung friedlich im Kreis seiner Familie. Im Verlauf einer mehr als fünf Jahrzehnte umfassenden Karriere führte James bei über 1.000 Fernsehepisoden Regie und wurde zu einer der einflussreichsten kreativen Persönlichkeiten der Comedy-Welt. Er gewann elf Emmy Awards und gilt weithin als einer der Mitgestalter des modernen Sitcom-Formats. Seine Familie erklärte: „Wir feiern das außergewöhnliche Leben und das bleibende Vermächtnis von James „Jimmy“ Burrows, der heute friedlich im Kreis seiner liebevollen Familie verstorben ist. Mehr als fünf Jahrzehnte lang war Burrows einer der einflussreichsten und beliebtesten Regisseure der Fernsehgeschichte. Als legendärer Regisseur, Mentor und kreative Kraft prägte er Generationen von Comedy und brachte Zuschauern auf der ganzen Welt unermessliche Freude.“

James hinterlässt seine Ehefrau Debbie Burrows, vier Töchter und sieben Enkelkinder. Zuvor war er mit Linda Solomon verheiratet, mit der er drei Kinder hatte, bevor sie sich 1993 scheiden ließen. Seine Familie schloss mit den Worten: „Vor allem anderen war Burrows ein hingebungsvoller Ehemann, Vater und Großvater. Er hinterlässt seine geliebte Frau Debbie, seine vier Töchter und seine sieben Enkelkinder. Er wird zutiefst vermisst und für immer in Erinnerung bleiben.“