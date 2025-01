Frühbucher profitieren Mietwagen im Urlaub: Preise entwickeln sich stabil

Ein Auto im Urlaub bedeutet Unabhängigkeit für Reisende. (elm/jmk/spot)

SpotOn News | 28.01.2025, 11:58 Uhr

Wer im Urlaub mit einem Auto mobil sein möchte, darf sich 2025 über stabile Preise freuen, allerdings sind manche Destinationen günstiger als andere. Wissenswertes und Tipps für den Mietwagen auf Reisen.

Im Gegensatz zur allgemeinen Teuerung entwickelt sich der Mietwagenmarkt erfreulich: Die Preise für Urlaubsautos bleiben stabil und liegen weiterhin deutlich unter den Spitzenwerten des Jahres 2022. Einige Prognosen gehen davon aus, dass dieses Niveau bis 2025 gehalten werden kann, möglicherweise mit einem weiteren leichten Rückgang. Das Wichtigste über Mietwagen im Urlaub.

Video News

Nach den Herausforderungen der Pandemie haben die Flottenanbieter ihre Kapazitäten in den wichtigsten Destinationen deutlich ausgebaut. "Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage ist wieder ausgeglichen, weshalb wir bis 2025 keine Engpässe erwarten", sagt Thorsten Lehmann, Geschäftsführer von Sunny Cars. Dennoch könne es in der Hochsaison zu Engpässen kommen, vor allem bei gefragten Fahrzeugtypen wie Kleinwagen. Frühzeitiges Buchen sei daher ratsam.

Die Marktentwicklung zeigt zudem saisonale Schwankungen, die sich aber auf einem moderaten Niveau eingependelt haben. Der Unterschied zwischen dem teuersten und dem günstigsten Monat des Geschäftsjahres beträgt mittlerweile nur noch rund 20 Euro, so eine Erhebung des Autovermieters.

Preisentwicklung und Buchungsverhalten

Im Jahresvergleich sank der durchschnittliche Mietpreis bei Sunny Cars 2024 um rund 40 Euro auf 434 Euro. Zum Jahresende hin verzeichnete der Markt jedoch eine steigende Nachfrage: Im Dezember lag der durchschnittliche Mietpreis bei 519 Euro, ein Plus von 38 Prozent gegenüber September. Dies ist der höchste Wert seit März 2023. Ein Drittel der Buchungen im Dezember wurden für Reisen im Frühjahr und Sommer 2025 getätigt, was auf einen anhaltenden Trend zu langfristigen Buchungen hindeutet.

Beliebte Zielgebiete

Die Mittelmeerländer dominieren weiterhin die Buchungsstatistik: Spanien, Portugal, Griechenland und Italien gehören zu den gefragtesten Destinationen, gefolgt von den USA. Fernreiseziele wie Südafrika, Kanada und Mauritius erfreuen sich vor allem in den Wintermonaten wachsender Beliebtheit. Diese Regionen profitieren von der Kombination aus mildem Klima und flexibler Mobilität mit dem Mietwagen.

Regionale Preisunterschiede

Die Mietwagenpreise variieren je nach Reiseziel erheblich, wie das Beispiel der Winterferien zeigt. In Portugal, einem der günstigsten Länder, kostet ein Mietwagen durchschnittlich 16 Euro pro Tag. In Spanien liegt der Preis bei 19 Euro, während Reisende in Italien und Griechenland mit 27 bzw. 24 Euro pro Tag höhere Kosten einkalkulieren müssen. Deutlich teurer sind Mietwagen in den USA, wo die Tagesrate in Florida bei 59 Euro liegt. Mauritius bietet mit durchschnittlich 35 Euro pro Tag eine günstige Alternative für Mietwagen auf Fernreisen.

Winterferien: Preisrückgänge und Erholung nach Weihnachten

Die Wochenpreise für Mietwagen sind nach den Feiertagen vielerorts gesunken. In Portugal zahlen Reisende für eine Woche an der Algarve 114 Euro, während ein Mietwagen auf Madeira 142 Euro kostet. Ähnliche Entwicklungen zeigen sich in Italien, wo die Wochenpreise in Rom und auf Sizilien von mehr als 300 Euro im Dezember auf 190 Euro gesunken sind. In Florida hingegen bleiben die Preise mit 411 Euro pro Woche stabil hoch.

Weitere Mietwagen-Tipps

Bei der Buchung eines Mietwagens empfiehlt es sich grundsätzlich, die Preise verschiedener Fahrzeugkategorien zu vergleichen, denn oft ermöglichen geringe Preisunterschiede im Internet ein Upgrade, das vor Ort teurer wäre. Ein Blick auf die Mietdauer lohnt sich, denn oft kostet eine Anmietung für sieben Tage genauso viel wie für fünf. Die 24-Stunden-Regelung sollte optimal genutzt werden, um Zusatzkosten zu vermeiden, und die Fahrzeuge sollten vor der Rückgabe vollgetankt sein. Bei der Übernahme des Fahrzeugs sollten Mieter eine Bestandsaufnahme machen und seinen Zustand dokumentieren, wie die Verbraucherzentrale anrät. Dabei solle man auch darauf achten, dies in Gegenwart eines Mitarbeiters der Autovermietung zu machen, und in einem Übergabeprotokoll festzuhalten.

Die Abholung am Flughafen bietet Vorteile wie längere Öffnungszeiten und spart Transferkosten, wobei die Angabe der Flugnummer Verspätungen berücksichtigt. Um versteckte Kosten zu vermeiden, sollte auf ein umfassendes Gesamtpaket mit geeigneten Versicherungen geachtet werden, insbesondere auf eine Vollkaskoversicherung ohne Selbstbeteiligung. Außerdem sollte man bei Anbietern ohne unbegrenzte Kilometer die geplante Fahrstrecke kalkulieren, da Mehrkilometer hohe Kosten verursachen können. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs sollten Mieter sich ebenfalls ein Protokoll unterzeichnen lassen und darauf achten, dass sie alle ihre Unterlagen und Kopien zurückbekommen.

Ausblick: Frühbucher profitieren

Angesichts der weiterhin moderaten Preisschwankungen und der hohen Nachfrage empfiehlt sich eine frühzeitige Reservierung. Dies gilt insbesondere für die Hochsaison und bei speziellen Fahrzeugwünschen. Der aktuelle Markttrend deutet auf eine Konsolidierung der Preise hin, wobei Fernreisen und Mietwagen in beliebten Urlaubsländern weiterhin stark nachgefragt bleiben, hier lohnt es sich also besonders, früh zuzuschlagen.