Stars Millie Bobby Brown ließ Verlobungsring ins Meer fallen

Millie Bobby Brown - Osaka Comic Con - Japan 2023 - GETTY BangShowbiz

Bang Showbiz | 01.03.2024, 14:51 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, dass ihr Ring beinahe für immer verloren ging.

Der Heiratsantrag von Jake Bongiovi endete beinahe in einer Katastrophe, als Millie Bobby Brown den Ring ins Meer fallen ließ.

Die ‚Stranger Things‘-Darstellerin verlobte sich im vergangenen April nach über zwei Jahren Beziehung mit dem Sohn von Jon Bon Jovi. Für den Antrag überlegte sich der Schauspieler etwas ganz Besonderes: Er stellte ihr die Frage aller Fragen bei einem Tauchausflug. Dabei ging jedoch so einiges schief.

„Als wir in vielen Metern Tiefe sind, gibt er mir eine Muschel. Und ich drehe sie um, und es ist ein Ring“, verrät die 20-Jährige in der Sendung ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘. Wegen ihrer Tauchausrüstung habe sie ihr Zustimmung nicht laut äußern können, sondern auf Gesten zurückgreifen müssen.

Doch dann passierte das Unglück. „Er steckt mir den Ring an die Hand, und als ich ihn ihm zeigen will, fällt der Ring von meinem Finger und stürzt so schnell ab. Es war wie in einem Kinofilm“, schildert die Schauspielerin.

Der Tauchlehrer habe Jake daraufhin gewarnt, er solle dem Ring nicht hinterher hechten. Aber der 21-Jährige ignorierte den Rat und riskierte sein Leben für das Schmuckstück. „Jake stürzte sich in die Tiefe – so tief. Der Taucher sagte: ‚Das kannst du nicht machen. Deine Ohren. Dein Gehirn wird buchstäblich explodieren‘“, berichtet Millie. „Er wirft sich, macht einen filmreifen Griff, öffnet sich, und rettet den Ring. Ich habe wirklich das Gefühl, dass es ein Spiegelbild dessen ist, wer er ist, und ich habe das Gefühl, dass wir uns immer gegenseitig den Rücken freihalten werden. Und wenn jemand den Ball fallen lässt, haben wir ihn.“