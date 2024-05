Stars Milo Ventimiglia: Er ging zu Niles Fitch echtem Schulabschluss

Milo Ventimiglia, Niles Fitch and Hannah Ziele - Instagram 210524 BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.05.2024, 08:00 Uhr

Milo Ventimiglia besuchte die College-Abschlussfeier seines Leinwandsohnes Niles Fitch aus ‚This Is Us‘.

Der 46-jährige Schauspieler spielte Jack Pearson in dem NBC-Drama. Er und Hannah Zeile (26), seine Teenager-Tochter Kate Pearson in der Serie, trafen sich am Dienstag (21. Mai) an der University of Southern California, um den Meilenstein für den 22-jährigen Niles mitzuerleben.

Hannah teilte in ihrer Instagram-Story ein Foto von Milo und sich mit Niles bei der Abschlussfeier und sagte einfach „Herzlichen Glückwunsch“. Die einzige Person, die fehlte, war ihre Leinwand-Mutter, Rebecca Pearson, gespielt von Mandy Moore. Die 40-Jährige gratulierte jedoch auf Instagram und schwärmte, dass sie eine „stolze falsche Mutter“ sei. Unter einem Bild von Niles in der typisch amerikanischen Absolventengarnitur mit Kappe und Robe kommentierte sie: „Go Niles! Unglaublich. #proudfakemom. Papa, ich habe es geschafft.“ Die gesamte Besetzung der herzerwärmenden Serie, die von 2016 bis 2022 lief, stand sich sehr nahe, und Mandy gab zuvor zu, dass sie „niemals, niemals“ wieder eine Arbeitsbeziehung wie die mit Milo haben werde. Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Es war von Anfang an mühelos, und es war mühelos bis zum Ende. Ich gebe zu, dass ich nie wieder einen Partner wie Milo auf der Leinwand haben werde. Es ist so selten, sich mit jemandem auf dieser Ebene zu verbinden. In jeder Hinsicht war dieser Job einmalig.“

Während ihrer letzten Szenen in der Serie schmuggelte Milo Taschentücher ans Set, um die Tränen seines Co-Stars abzuwischen, und die beiden mussten die Drehpausen nutzen, um Requisiten zu bewegen, um die Anzeichen von Mandys Emotionen zu verbergen. Sie sagte: „Der süße Milo hatte einen Taschentuchball unter dem Kissen für mich. Bei jedem Take half mir Milo sehr vorsichtig, das Kissen umzudrehen, damit man die Tränenflecken nicht sah. Wir haben nur versucht, das Kissen bei jedem Take so zu platzieren, dass man nicht sehen konnte, wo Mandy geweint hatte!“