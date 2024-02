Stars Milo Ventimiglia: Ungewohnte Einblicke ins Privatleben

Milo Ventimiglia - 2024 Film Independent Spirit Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.02.2024, 08:00 Uhr

Milo Ventimiglia hat seltene Kommentare über sein Eheleben gemacht und darüber, dass es Liebe auf den ersten Blick war, als er seine Frau Jarah kennenlernte.

Der ‚This Is Us‘-Star (46) und das ehemalige Victoria‘s Secret-Model (39) wurden 2022 zum ersten Mal miteinander in Verbindung gebracht und gaben sich im folgenden Jahr heimlich das Ja-Wort. Milo spricht selten über sein Privatleben, aber er hat verraten, wie er seine Frau zum ersten Mal traf und dass er sofort wusste, dass sie seine Frau werden würde.

Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ bei den Independent Spirit Awards 2024 schwärmte er: „Als ich meine Frau sah, dachte ich immer nur: ‚Oh nein, sie ist meine Frau.‘ Ich wusste es sofort.“ Der ‚Chosen‘-Star sagt aber auch, dass die Ehe ihre Herausforderungen mit sich bringe, aber das Paar sei stark genug, um alles gemeinsam zu überstehen. Milo sagte über die Ehe: „Ich denke, wenn überhaupt, dann hast du einfach einen Partner, mit dem du da sein wirst, mit dem du arbeiten wirst, mit dem du die Freude finden wirst. Und weißt du, wenn euch der Schmerz trifft, müsst ihr das gemeinsam durchstehen.“

Letzten Monat trat Milo bei ‚Jimmy Kimmel Live!‘ auf, wo er mit einem Lebensupdate auf Gerüchte über ein gebrochenes Herz reagierte. Er lächelte: „Der Punkt ist, dass es da draußen eine Menge Milo Ventimiglias gibt.“ Der ‚Gilmore Girls‘-Star trat zuvor bei ‚Watch What Happens Live‘ auf und gab ein paar Einblicke in sein Liebesleben. Er erzählte dem Moderator Andy Cohen, dass er bei potenziellen Partnern nach „Ehrlichkeit, Authentizität und Intellekt“ suche. Milo erzählte ‚Us Weekly‘ im Jahr 2017, dass er schon immer „eine starke Familieneinheit“ haben wollte. Er fügte hinzu: „Es wird passieren, wenn es passiert. Ich bin nicht auf der Suche danach. Es ist einfach so, dass ich an einem Punkt in meinem Leben bin, und wenn es sich zeigt und es richtig ist, bin ich sicher, dass es funktionieren wird.“ Bevor er mit Jarah zusammen war, war Milo mit seinen ehemaligen Co-Stars Alexis Bledel (42) und Hayden Panettiere (34) liiert.