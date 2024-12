Formel-1-Weltmeister „Mini on the way“: Max Verstappen wird zum ersten Mal Vater

Max Verstappen und Kelly Piquet bekommen ein Kind. (ili/spot)

SpotOn News | 06.12.2024, 08:59 Uhr

Kurz vor dem Saisonfinale in Abu Dhabi verkündet Formel-1-Weltmeister Max Verstappen frohe Nachrichten: Der 27-Jährige und seine Partnerin Kelly Piquet erwarten ihr erstes gemeinsames Kind.

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen (27) hat für eine große Überraschung gesorgt: Der Red-Bull-Pilot und seine Partnerin Kelly Piquet (35) erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Das gab das Paar in einem gemeinsamen Instagram-Post bekannt. "Mini Verstappen-Piquet auf dem Weg", schrieben die werdenden Eltern zu einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem bereits ein kleiner Babybauch zu erkennen ist. "Wir könnten nicht glücklicher über unser kleines Wunder sein."

Für Verstappen ist es das erste Kind, während seine Partnerin ihre fünfjährige Tochter Penelope mit in die Beziehung brachte. Das Mädchen stammt aus ihrer Beziehung mit dem Formel-1-Fahrer Daniil Kvyat (30).

Max Verstappen und die Tochter des ehemaligen Formel-1-Fahrers Nelson Piquet (72) sind seit vier Jahren zusammen und leben weitgehend zurückgezogen. Umso überraschender kam nun die öffentliche Verkündung der Schwangerschaft – ein seltener Einblick in das Privatleben des sonst so medienscheuen Paares.

Große Vorfreude in der Familie

Die Reaktionen ließen nicht lange auf sich warten. Als einer der ersten gratulierte McLaren-Pilot Oscar Piastri (23) zum Babyglück. Auch Max Verstappens Schwester Victoria Verstappen (25) meldete sich umgehend zu Wort: "Ich kann es nicht erwarten", kommentierte sie begeistert unter dem Post.

Krönender Abschluss eines erfolgreichen Jahres

Diese Baby-News ist der perfekte Abschluss eines äußerst erfolgreichen Jahres für den niederländisch-belgischen Rennfahrer. Verstappen sicherte sich Ende November vorzeitig seinen vierten Weltmeistertitel in der Formel 1 und kann dem letzten Saisonrennen am kommenden Wochenende in Abu Dhabi ganz entspannt entgegensehen.