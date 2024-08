Stars Miranda Lambert: Sie hatte ein Burnout

Miranda Lambert performs in Las Vegas - Getty - September 2022 BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2024, 16:00 Uhr

Miranda Lambert enthüllte, dass sie 2023 „ein ziemlich hohes Burnout-Level“ erreichte.

Die 40-jährige Künstlerin verriet, dass sie im letzten Jahr an einem Burnout litt, was sie damals jedoch nicht erkannt habe.

Miranda erzählte in einem Interview im ‚Dumb Blonde‘-Podcast: „Ich habe gar nicht erkannt, was das war, bis ich mir dachte: ‚Ich glaube, das ist das, was man als Burnout bezeichnet‘ – einfach, weil ich keine Pause gemacht habe oder keine, die lange genug war.“ Der Country-Star beendete ihre Las Vegas-Künstlerresidenz im vergangenen Sommer und erkannte jetzt, dass sie sich nicht genug Pausen gegönnt hatte. Die ‚More Like Her‘-Künstlerin erklärte: „Nur ein paar Tage am Stück sind einfach nicht genug für so viel Geschäftigkeit gewesen.“ Der Star lernte, dass sie in Zukunft eine bessere „Balance“ für sich finden muss und reflektierte: „Ich habe einfach das Gefühl, dass wir die Balance lernen müssen. Das ist echt hart, wenn man so getrieben ist, sich zu entspannen und nichts zu machen. Aber wenn man seine Batterien gar nicht auflädt, dann ist es so, als ob man sowieso immer nur zu 50 Prozent arbeitet.“ Die Musikerin sprach zuvor darüber, dass ihr plötzlicher Aufstieg zum Ruhm sich nachteilig auf ihre Gesundheit ausgewirkt habe.