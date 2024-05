Auftritt in New York Mit 70 Jahren: Model Christie Brinkley stiehlt allen die Show

Christie Brinkley feiert in New York im engen roten Kleid. (hub/spot)

SpotOn News | 17.05.2024, 13:31 Uhr

Wenn das legendäre Magazin "Sports Illustrated Swimsuit" feiert, darf sie nicht fehlen: Christie Brinkley stiehlt auch mit 70 Jahren auf dem roten Teppich noch allen die Show.

Model Christie Brinkley (70) hat bei den Feierlichkeiten zur neuen Ausgabe von "Sports Illustrated Swimsuit" für Aufsehen gesorgt. Zu dem Event in New York City, bei dem auch das 60. Jubiläum des Magazins gefeiert wurde, kam die 70-Jährige in einem enganliegenden, langen roten Kleid. Das hochgeschlossene Outfit hatte übergroße, lange Flügel-Ärmel und einen hohen Beinschlitz.

Brinkley absolvierte ihren Auftritt auf dem roten Teppich mit einem breiten Lächeln. Ihre blonden gewellten Haare trug sie offen mit einem Seitenscheitel. Passend zum Kleid wählte sie einen roten Lippenstift. Zu dem auffälligen Outfit kombinierte sie zudem weiße Pumps und goldene Ohrringe.

Christie Brinkley schrieb Geschichte mit dem Magazin

Christie Brinkley ist unter anderem neben Martha Stewart (82), Maye Musk (76), Tyra Banks (50), Winnie Harlow (29) und weiteren Legenden der "Sports Illustrated Swimsuit" auf dem aktuellen Cover zu sehen. Sie schrieb Geschichte, als sie 1979, 1980 und 1981 dreimal hintereinander auf dem Titelblatt des Magazins glänzte.

Das Model, das zum ersten Mal 1975 auf dem Titel der "Sports Illustrated Swimsuit" erschien, erklärte auf Instagram: "Wenn jemand während meines ersten Fotoshootings mit der kultigen Zeitschrift zu mir gekommen wäre und mir zugeflüstert hätte: 'Sie werden dich auch mit 70 noch auf das Cover einladen', hätte ich ihn ausgelacht und für verrückt erklärt."

Brinkley startete ihre Modelkarriere bereits Anfang der 1970er Jahre und war auf über 500 Titelseiten von Zeitschriften zu sehen. Die dreifache Mutter arbeitete später auch als Schauspielerin, Illustratorin, Fotografin, Autorin und Designerin. Außerdem ist sie Aktivistin für Menschen- und Tierrechte und engagiert sich für den Umweltschutz. Das Model war viermal verheiratet, unter anderem von 1985 bis 1994 mit dem Musiker Billy Joel (75), mit dem Brinkley in mehreren Musikvideos auftrat. Ihre vierte Ehe mit dem Architekten Peter Cook endete 2008.