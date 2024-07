Bei der V&A Sommerparty Ganz in Weiß: Naomi Campbell legt in London High-Fashion-Auftritt hin Naomi Campbell erschien in einem gewagten Kleid auf der mit Stars besetzten V&A Sommerparty. In dem maßgeschneiderten weißen Dress präsentierte die Britin viel Dekolleté – auf einen BH verzichtete sie dabei.