Der "Beverly Hills, 90210"-Ableger Mit Originalcast um Heather Locklear: „Melrose Place“ kehrt zurück

Der Originalcast von "Melrose Place" - rund 30 Jahre ist dieses Bild alt. (stk/spot)

SpotOn News | 11.04.2024, 14:16 Uhr

Eine weitere Kultserie aus den 90ern soll zurückkehren: "Melrose Place" bekommt offenbar ein Reboot spendiert - unter anderem mit Original-Star Heather Locklear.

Zieht die intrigante Karrierefrau Amanda Woodward bald wieder auf den TV-Bildschirmen die Fäden? Wie die US-amerikanische Seite "Entertainment Weekly" berichtet, arbeitet CBS Studios an einem Reboot der 90er-Kultserie "Melrose Place". Mehr noch: Laut des Berichts wird Heather Locklear (62) wieder in die Rolle von Woodward schlüpfen und mit ihr weitere Mitglieder des Originalcasts an Bord sein.

Video News

Auch diese Stars sollen zurückkehren

Etwa Daphne Zuniga (61), die in der von 1992 bis 1999 ausgestrahlten Seifenoper die freiberufliche Fotografin Jo Beth Reynolds mimte. Als dritte Rückkehrerin wird Laura Leighton (55) angeführt, die in "Melrose Place" die Figur Sydney Andrews verkörperte. Ob noch weitere Schauspielerinnen und Schauspieler der Originalserie mit von der Partei sein werden, geht nicht aus dem Artikel hervor.

Vor allem die Rückkehr von Leighton dürfte Kenner der Serie verwundern. Denn bereits 2009 wurde der "Beverly Hills, 90210"-Ableger neu aufgelegt, wobei Leightons Charakter dabei innerhalb der ersten Minuten den Serien-Tod starb. Ihre angeblich erneute Rückkehr scheint darauf hinzudeuten, dass sich das zweite Reboot nicht um die Geschehnisse von "Melrose Place 2.0" schert.

Auch zur Handlung der Neuauflage ist demnach ein wenig bekannt. So kommt es zu einem "plötzlichen Todesfall innerhalb des Freundeskreises", der die altbekannten Figuren zurück an den "Melrose Place" in West Hollywood führt. Das fördere jedoch alte Traumata, vergangene Romanzen sowie neu aufbrandende Auseinandersetzungen zutage. Als Drehbuchautorin und Produzentin des "Melrose Place"-Reboots fungiert demnach Lauren Gussis, die auch schon an der ungewöhnlichen Krimiserie "Dexter" beteiligt war.

Dem ersten Reboot war kein Erfolg vergönnt

"Melrose Place" war 1992 und rund zwei Jahre nach dem Start von "Beverly Hills, 90210" als Spin-off hervorgegangen. Zunächst konnte der Ableger nicht an den Erfolg anknüpfen – bis am Ende der ersten Staffel Heather Locklear als Amanda Woodward einstieg. Sie blieb der Serie bis zum Finale im Jahr 1999 nach sieben Staffeln und insgesamt 226 Folgen treu.

Beim Reboot von 2009 wirkte Locklear derweil ebenso wenig wie die anderen "Melrose Place"-Hauptdarsteller mit – lediglich einige Gastauftritte gab es. Nach nur einer Staffel mit 18 Episoden wurde die Neuauflage wieder eingestellt.