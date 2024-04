"Ein schreckliches Gefühl" Mit zunehmendem Alter wird Courteney Cox immer eifersüchtiger

Courteney Cox wird immer eifersüchtiger. (eyn/spot)

SpotOn News | 25.04.2024, 15:57 Uhr

Courteney Cox leidet unter ihrer Eifersucht. Mit zunehmendem Alter werden ihre negativen Emotionen immer schlimmer. "Ich hasse dieses Gefühl", gesteht die Schauspielerin in einem Podcast. In der Therapie versuche sie, damit fertigzuwerden.

Courteney Cox (59) hat mit Eifersucht zu kämpfen. Das verriet die Schauspielerin im Podcast "Minnie Questions". Ich denke, dass Eifersucht einfach eine schreckliche Emotion ist, und ich habe sie manchmal", gestand sie ihrer Gesprächspartnerin Minnie Driver (54).

Cox fühle sich oft ersetzbar. Mit zunehmendem Alter seien die negativen Gefühle immer weiter gewachsen. "Ich werde eifersüchtig oder habe Angst, ob es nun daran liegt, dass ich älter werde und nicht mehr mitspielen kann, oder ob es an irgendetwas anderem liegt. Aber jedes Mal, wenn ich eifersüchtig bin, kann ich es nicht ertragen", führte sie aus. Die Emotion komme sowohl bei Freundschaften als auch in ihrer Beziehung und bei der Arbeit hoch. "Ich spreche dann mit meinem Therapeuten und sage: Ich hasse dieses Gefühl einfach", erklärte der "Friends"-Star.

Courteney Cox wird immer ehrgeiziger

Trotzdem kann Cox dem Älterwerden auch eine positive Entwicklung abgewinnen. Wie die Zeitschrift "People" schreibt, berichtete sie im vergangenen Monat in einem Interview, dass sie inzwischen nicht mehr so "faul" sei. "Jetzt, wo ich älter werde, gehe ich mehr Risiken ein und merke, dass ich Dinge einfach mehr anpacke. Ich bin ehrgeiziger", erzählte sie. Die US-Amerikanerin sei inzwischen an dem Punkt, an dem sie für sich selbst einstehen könne und habe weniger Angst, Nein zu sagen.

"Ich glaube, es gibt so viele Dinge, in denen ich noch besser werden möchte. Mein Ehrgeiz besteht darin, zu erkennen, dass man das kann. Ich mache so viel", betonte sie. Zu ihren neuen Hobbys im Alter gehören Klavierspielen, Tennisspielen und Kochen.