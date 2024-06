Stars Courteney Cox: Keine Angst vorm 60. Geburtstag

Courteney Cox - Life Achievement Award Gala 2018 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.06.2024, 15:01 Uhr

Die ‚Friends‘-Darstellerin feierte diesen Monat einen bedeutenden Meilenstein.

Courteney Cox hatte kein Problem mit ihrem 60. Geburtstag.

Die ehemalige ‚Friends‘-Darstellerin erreichte Anfang des Monats einen bedeutenden Meilenstein in ihrem Leben. Da sie sich ihrer Meinung nach über die Jahre kaum verändert habe, bereitet ihr das Älterwerden aber keinerlei Sorgen, so Courteney zuletzt im Gespräch mit dem britischen Magazin ‚HELLO!‘. „Es ist okay für mich“, verriet sie im Interview mit den Reportern. „Ich liebe mein Leben und ich arbeite auch nach all der Zeit immer noch. Ich bin sehr dankbar. Wenn überhaupt bin ich heute einfühlsamer. Ich sage, was ich denke, aber die Menschen, die mich kennen, können damit umgehen. Bei mir bekommt man einfach, was man eben bekommt.“

Die ‚Scream‘-Schauspielerin, die mit ihrem Ex-Mann David Arquette eine 20-jährige Tochter namens Coco hat und seit einer Weile mit dem Snow-Patrol-Frontmann Johnny McDaid liiert ist, glaubt fest daran, dass ihre Kreativität ihr das Altern erleichtert. Courteney erklärt: „Herausforderungen zu meistern, kreativ zu sein und nicht in Schubladen zu denken macht das Leben aufregend. Dadurch bleibt man jung.“