Zweifach-Mama in der Front Row Sienna Miller zeigt sich nach der Geburt bei Pariser Fashion Week Auch als Zweifach-Mama setzt Schauspielerin Sienna Miller Modetrends: Bei der Fashion Week in Paris zeigte sie sich in einem Schwarz-Weiß-Look von Chloé – schmales Kleid und hohe Wedges inklusive.