Einleitung wurde auf 16. Juli verschoben Mola Adebisi und Adelina Zilai: Spannung vor der Geburt

Adelina Zilai und Mola Adebisi haben im Februar 2024 in Las Vegas geheiratet. (ae/spot)

SpotOn News | 16.07.2024, 06:51 Uhr

Eigentlich sollte am Montag, 15. Juli, die Geburt bei Adelina Zilai eingeleitet werden. Doch dann die Enttäuschung für sie und Ehemann Mola Adebisi: Im Krankenhaus war kein Bett frei, der geplante Termin wurde um einen Tag verschoben. Wird heute ihr Baby zur Welt kommen?

Mola Adebisi (51) und Ehefrau Adelina Zilai müssen sich bis zur Geburt ihres ersten Kindes noch etwas länger gedulden als gedacht. Ursprünglich hatten sie am Montag, 15. Juli, einen Termin in der Klinik zur Einleitung der Geburt. Der einstige VIVA-Moderator hatte sich sogar schon mit einer Trage mit der Aufschrift "Daddy" ausgestattet. Doch dann musste das Paar unverrichteter Dinge wieder nach Hause fahren: "Mein Baby ist noch im Bauch", meldete Zilai in einer Instagramstory. Die Einleitung wurde um einen Tag auf Dienstag, 16. Juli, verschoben.

"Kein Bett frei"

Auf ihrer Instagramseite schrieb Zilai zu einem Bild aus dem Wartebereich: "Unser Ausflug ins Krankenhaus. Gescheitert ist es, dass kein Bett frei war." Sie würden es aber noch mit Humor nehmen und seien "sehr gechillt". "Es wird natürlich sehr spannend, da man halt auch dementsprechend schauen muss. wie gut und wie schnell ich auf die Einleitung reagiere. Es kann halt zügig vorangehen oder auch a bissl dauern." Sie hofften und beteten jedoch,

"dass unser Engel bald kommt".

Verlobung in Paris, Hochzeit in Las Vegas

Adebisi ist seit 2020 mit der 14 Jahre jüngeren Zilai liiert. 2021 nahm das Paar am "Sommerhaus der Stars" teil. Kurz vor Jahresende 2023 gab der Moderator die Verlobung auf dem Pariser Eiffelturm bekannt. Mitte Januar verkündeten die beiden dann mit einem Video-Clip, dass sie bald Eltern werden. Das Baby sei ein "Geschenk Gottes". Im Februar schlossen sie in Las Vegas den Bund fürs Leben.

Bei einer sogenannten Gender-Reveal-Party wurde wenige Wochen später bekannt, dass sie einen Jungen erwarten. Adebisi freute sich: "Es ist ein wahnsinnig schönes Gefühl und das größte Glück, das wir uns wünschen können und auf das wir uns freuen. Man kann ja immer noch mal nachlegen. Jetzt erst einmal den ersten kleinen Brummer heile auf die Welt bringen."