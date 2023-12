Viel Glamour in München „Mon Chéri Barbara Tag 2023“: Die Stars trotzen dem Schneechaos

Moderatorin Frauke Ludowig, die Schauspielerinnen Kelly Rutherford und Maria Furtwängler sowie Model Adriana Lima (v.l.n.r.) beim "Mon Chéri Barbara Tag" in München. (eee/spot)

SpotOn News | 05.12.2023, 13:54 Uhr

Das aktuelle Schneechaos hat die Stars nicht davon abgehalten, den 15. "Mon Chéri Barbara Tag" für den guten Zweck zu begehen. Stars wie Adriana Lima und Maria Furtwängler läuteten in München glamourös die Vorweihnachtszeit ein.

Trotz Wintereinbruch und Verkehrschaos strömten Stars und Sternchen am Montagabend (4. Dezember) nach München, um zum 15. Mal den "Mon Chéri Barbara Tag" zu feiern. Jahr für Jahr kommen nationale wie internationale Prominente für den guten Zweck zu dem glamourösen Event zusammen, das dieses Mal ganz unter dem Motto "Glück" stand.

Unterstützt wurde dieses Mal die MaLisa Stiftung, die Maria Furtwängler (57) mit ihrer Tochter Elisabeth (31) 2016 ins Leben gerufen hat, um sich gegen Gewalt an Frauen und Mädchen und für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen. "Es ist ein großes Glück, so etwas in zwei Generationen machen zu dürfen", schwärmte die "Tatort"-Schauspielerin, die im edlen Hosenanzug ganz in Beige erschien. Anschließend nahm sie auf der Bühne den Spendenscheck entgegen, der ihr von der diesjährigen Glückspatin Adriana Lima (42) überreicht wurde.

Adriana Lima macht die Münchner Weihnachtsmärkte unsicher

Das brasilianische Supermodel kam in Begleitung von Ehemann Andre Lemmers und zeigte sich in einem hautengen, hochgeschlossenen und bodenlangen Capekleid in Anthrazit mit tiefem Rückenausschnitt. Sie sei sehr dankbar, "diese besondere Stiftung" zu unterstützen, sagte sie auf der Bühne zu Moderatorin Frauke Ludowig (59), die ebenfalls zum 15. Mal durch den "Barbara Tag" führte.

Lima erzählte auch, dass sie bereits in Weihnachtsstimmung sei, Schnee und Eis liebe und in München zwei Weihnachtsmärkte mit ihrem Ehemann besucht habe: "Wir feiern Weihnachten dieses Jahr zu Hause in Los Angeles. Wenn wir wieder zurück sind, werden wir den Weihnachtsbaum dekorieren. Silvester haben wir ein Dinner mit der Familie."

Ornella Muti, Sonya Kraus und Dr. Christine Theiss im Weihnachtsfieber

Weitere internationale Gäste waren am Montagabend Serienstar Mischa Barton (37), "Gossip Girl"-Darstellerin Kelly Rutherford (55) und Schauspielerin Ornella Muti (68). Letztere verriet, dass sie sich glücklich schätzen könne, gesund zu sein und viel Liebe innerhalb ihrer Familie zu erfahren. Die Weihnachtszeit jedoch verbinde Muti auch mit Stress, wie sie zugab: "Es ist stressig. Du musst dich beeilen, Geschenke kaufen, es ist verrückt. Für meine Kinder ist es spaßig. Aber es ist mehr Stress als Begeisterung."

Anders sieht es dagegen bei Sonya Kraus (50) aus, die am Abend mit ihrer glamourösen Federrobe in Flieder herausstach. "Ich habe zum 1. Advent brav die Dekoration herausgeholt. Bei mir sieht es schon richtig nach kitschigem Bling-Bling, Glanz und Glamour aus", freute sich die Moderatorin.

Schauspielerin Laura Osswald (41) war zum ersten Mal beim "Mon Chéri Barbara Tag" und hat sich für das Event ein beiges Abendkleid mit silbernen Blütenapplikationen von Lana Müller schneidern lassen. Die Adventsstimmung sei bei ihr zu Hause in München bereits in vollem Gange: "Wir haben einen Adventskranz und schon Wichtel aufgehängt. Meine Tochter hat eine Weihnachtskugel gebastelt mit Strand – darum hat sie Sand und Muscheln reingefüllt, sehr süß. Und nächstes Wochenende gehe ich mit meinem Bruder einen Christbaum schlagen."

Bei Dr. Christine Theiss (43) habe es bis zuletzt noch an Zeit gefehlt, aber jetzt sei sie bereit für die besinnliche Vorweihnachtszeit. "Ich liebe Weihnachten. Ich liebe es, das Haus zu schmücken. Ich liebe es, Plätzchen zu backen. Ich liebe es, mir Gedanken über Geschenke zu machen." Für sie bedeute das keinen Stress, sondern Vorfreude. "Das erste, was ich morgen machen werde, ist, ein Weihnachtsbaum vorzubestellen. Den hole ich dann immer kurz vor den Feiertagen."

Weitere Stargäste waren am Montag zudem Bruce Darnell (66), Larissa Marolt (31), Laura Karasek (41), Mareile Höppner (46), Marcel Remus (37), Alex Mariah Peter (26) oder Nina Moghaddam (42).