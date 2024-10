Bekannt aus "The Big Bang Theory" „Monster“-Fortsetzung: Auch Laurie Metcalf übernimmt bedeutende Rolle

SpotOn News | 16.10.2024, 17:38 Uhr

"The Big Bang Theory"-Star Laurie Metcalf stößt zum Cast der dritten Staffel von "Monster". Auch Regie-Legende Alfred Hitchcock wird in den neuen Folgen zu sehen sein, gespielt von Tom Hollander.

Der Streamingdienst Netflix schreitet bei den Planungen zur Fortsetzung seiner Erfolgsserie "Monster" weiter voran. Wie das US-Branchenmagazin "Variety" vermeldet, wird "Lady Bird"- und "The Big Bang Theory"-Star Laurie Metcalf (69) in der bereits bestätigten dritten Staffel von "Monster" die Mutter von Hauptfigur Ed Gein (Charlie Hunnam, 44) verkörpern. Die Figur hört auf den Namen Augusta. Der reale Mörder und Grabräuber Ed Gein (1906-1984) und seine Mutter sind hier Vorbild. Das Casting von "Sons of Anarchy"-Star Hunnam war bereits im September bekannt geworden.

Auch Alfred Hitchcock tritt in "Monster" Staffel drei auf

Daneben gibt es noch zwei weitere Cast-Zugänge für die Serienmörder-Serie von Netflix zu vermelden. Auch der Brite Tom Hollander ("The White Lotus", 57) und Olivia Williams ("Der Ghostwriter", 56) sind mit von der Partie. Hollander verkörpert den legendären Regisseur Alfred Hitchcock (1899-1980), Williams dessen Ehefrau Alma Reville (1899-1982).

Mit diesem Casting steht fest, dass es in der dritten "Monster"-Staffel nicht nur um Geins Morder sowie dessen Grabplünderungen geht (er stellte aus Haut und Knochen Verstorbener bizarre Haushaltsgegenstände und Kleidungsstücke her). Auch wird in der Netflix-Serie wohl zum Thema, wie Geins krankhafte Beziehung zu seiner Mutter Autor Robert Bloch (1917-1994) zu seinem Roman "Psycho" inspirierte, den wiederum Alfred Hitchcock kurze Zeit nach Erscheinen unter dem gleichen Titel verfilmte.

Die Serie "Monster", ursprünglich als Anthologie geplant, kommt mittlerweile auf zwei Staffeln. "Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez" erschien im September dieses Jahres. Der Elternmord der Brüder Lyle (56) und Erik Menendez (53) steht hier im Mittelpunkt. Staffel eins befasste sich mit den Morden Jeffrey Dahmers (1960-1994), gespielt von Evan Peters (37).

"Dahmer – Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer" steht aktuell auf Platz drei der ewigen Bestenliste der meistgeschauten englischsprachigen Serien von Netflix. Ein Startdatum für Staffel drei steht gegenwärtig noch nicht fest.