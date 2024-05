Wo ist Eric Idle? Monty-Python-Stars feiern liebevolle Reunion – doch einer fehlt

John Cleese, Terry Gilliam und Michael Palin (v.l.n.r.) haben zusammen Geburtstag gefeiert. (stk/spot)

SpotOn News | 09.05.2024, 13:13 Uhr

Drei Mitglieder von Monty Python haben sich zu einer liebenswerten Reunion getroffen. Zugleich wirft die gemeinsame Feier die Frage auf: Wo steckte Eric Idle?

Die legendäre britische Komikertruppe Monty Python ("Ritter der Kokosnuss", "Das Leben des Brian") wird nicht jünger. Das ist den vier noch lebenden Mitgliedern der einst sechsköpfigen Gruppe bewusst – ein ums andere Mal machen sie sich auf gewohnt bitterböse Weise über die eigene Sterblichkeit lustig. Umso freudiger fiel eine Reunion aus, bei der der 81. Geburtstag von Michael Palin begossen wurde.

John Cleese (84) veröffentlichte ein Beweisfoto des Treffens auf seinem offiziellen X-Account. Zu einem Bild, auf dem Palin einen Teller in die Kamera hält, auf dem Geburtstagswünsche zu lesen sind, während Cleese und Terry Gilliam (83) schelmisch daneben sitzen, schrieb der "Bond"-Star : "Eine 18 Fuß lange Python feiert Palins 181. Geburtstag und sein 195. Reisebuch." Weiter scherzt er: "Das Bild wurde in einem Café am Gipfel des Kilimanjaro aufgenommen."

An 18 foot Python celebrates Pallin’s 181st Birthday and 195th Travel Book. Photo taken at cafe on peak of Mount Kilimanjaro pic.twitter.com/8w4KVsbK3p — John Cleese (@JohnCleese) May 8, 2024

Palin hatte eigentlich schon am 5. Mai Geburtstag, das Treffen gelang allerdings erst einige Zeit später. Cleese hatte es am 6. Mai selbst angeregt: "Ich war gestern auf Reisen und habe vergessen, Mickey Palin einen freudevollen 81. Geburtstag zu wünschen. Wir sollten ihn heute Abend gemeinsam mit Terry Gilliam feiern – wenn er verspricht sich zu benehmen." Das tat er offenbar.

I was travelling yesterday, and forgot to wish Mickey Pallin a joyous 81st Birthday We shall shall celebrate it together tonight, along with Terry Gilliam, if he promises to behave — John Cleese (@JohnCleese) May 6, 2024

Wo steckte Eric Idle?

Auffällig: Sowohl bei der Partyplanung als auch bei der tatsächlichen Feier fehlte das vierte noch lebende Monty-Python-Mitglied Eric Idle (81). Ob seine Abwesenheit mit seiner öffentlichen Kritik am vermeintlichen Missmanagement der Komikergruppe zusammenhängt? Idle hatte sich im Februar dieses Jahres zu einer Reihe Tweets hinreißen lassen, in denen er heftig ausgeteilt hatte.

I don’t know why people always assume we’re loaded. Python is a disaster. Spamalot made money 20 years ago. I have to work for my living. Not easy at this age. https://t.co/nFDbV9BOfC — Eric Idle (@EricIdle) February 9, 2024

So schrieb er: "Ich weiß nicht, warum die Leute immer davon ausgehen, dass wir reich sind." Python sei "eine Katastrophe" gewesen, jedenfalls aus finanzieller Sicht. Das sei auch der Grund, warum er mit über 80 Jahren noch arbeiten müsse. Als Hauptgrund machte er dafür Versäumnisse von Terry Gilliam und dessen Tochter Holly aus. Zudem schrieb Idle, dass er froh darüber sei, Cleese schon seit sieben Jahren nicht mehr gesehen zu haben.

Cleese ließ das wiederum nicht auf sich sitzen und konterte, dass man sich schon immer "gehasst und verabscheut" hätte. Zwar stellte er kurze Zeit später klar, dass es sich dabei um einen Witz gehandelt und er damit alle Mitglieder untereinander gemeint habe. Die Kritik an Gilliams Tochter ließ er jedoch nicht zu: "Ich habe die vergangenen zehn Jahre und sehr angenehm mit Holly zusammengearbeitet und finde, dass sie ausgesprochen effektiv, zielstrebig und hart arbeitet."