"Beverly Hills, 90210"-Star ist tot „Sie war eine Naturgewalt“: Stars trauern um Shannen Doherty

Shannen Doherty ist mit 53 Jahren verstorben. (hub/spot)

SpotOn News | 15.07.2024, 09:38 Uhr

Nach dem Tod von "Beverly Hills, 90210"-Star Shannen Doherty ist die Trauer in Hollywood groß. Viele ihrer Kollegen melden sich zu Wort. "Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment verarbeiten kann", schreibt etwa ihr ehemaliger Serienkollege und guter Freund Brian Austin Green.

Shannen Dohertys (1971-2024) ehemalige Kollegen und Kolleginnen aus "Beverly Hills, 90210" und "Charmed" haben die Schauspielerin nach ihrem Tod im Alter von 53 Jahren gewürdigt. Jason Priestley (54), der Dohertys Zwillingsbruder in "90210" spielte, teilte auf Instagram ein Foto, das die beiden Serienstars als Brandon und Brenda Walsh zeigt. "Ich bin schockiert und traurig über den Tod meiner Freundin Shannen", schrieb er in dem Beitrag. "Sie war eine Naturgewalt und ich werde sie vermissen. Ich sende Liebe und Licht an ihre Familie in dieser dunklen Zeit".

Carol Potter (76), die die Serienmutter der Geschwister, Cindy Walsh, spielte, erinnerte ebenfalls in den sozialen Medien an Doherty, die an den Folgen einer Krebserkrankung starb. Potter schrieb: "Was für eine Reise hat sie hinter sich! Zu früh von uns gegangen. Sie ist sich selbst treu geblieben und hat uns ein Beispiel für Mut und Beharrlichkeit im Angesicht ihres eigenen Todes gegeben. Möge sie in Frieden ruhen."

Dohertys "Beverly Hills, 90210"-Kollege Brian Austin Green (51), der die Rolle des David spielte, postete auf Instagram ebenfalls einen emotionalen Beitrag. "Shan. Meine Schwester… Du hast mich durch alles geliebt", schrieb er. "Du warst ein großer Teil meines Verständnisses von Liebe. Ich werde dich mehr vermissen, als ich im Moment verarbeiten kann. Danke für das Geschenk, das du mir gemacht hast."

Gabrielle Carteris (63), die in "Beverly Hills, 90210" Andrea Zuckerman mimte, erinnerte an die Schauspielerin und Luke Perry (1966-2019), der Dohertys Freund Dylan spielte und 2019 an einem Schlaganfall starb. "So jung – so traurig", schrieb sie. "Ruhe in Frieden, Shannen. Ich weiß, dass Luke mit offenen Armen da ist, um dich zu lieben."

Auch "Beverly Hills, 90210"-Star Jennie Garth (52), die in der Serie Brendas beste Freundin Kelly spielte, meldete sich zu Wort. Sie postete ein altes Foto, das die beiden zusammen zeigt und schrieb dazu: "Ich verarbeite immer noch meine enorme Trauer über den Verlust meiner langjährigen Freundin Shannen, der Frau, die ich oft als einen der stärksten Menschen bezeichnet habe, die ich je gekannt habe. Unsere Verbindung war echt und ehrlich." Sie seien "so oft gegeneinander ausgespielt" worden, so die 52-Jährige, "aber nichts davon spiegelte die Wahrheit unserer wirklichen Beziehung wider, die auf gegenseitigem Respekt und Bewunderung aufgebaut war". Garth erklärte weiter: "Sie war mutig, leidenschaftlich, entschlossen und sehr liebevoll und großzügig. Ich werde sie vermissen und sie immer tief in meinem Herzen und in meinen Erinnerungen ehren."

So reagieren die "Charmed"-Stars

Alyssa Milano (51), die mit Doherty für die Serie "Charmed" vor der Kamera stand, sagte "Entertainment Weekly": "Es ist kein Geheimnis, dass Shannen und ich eine komplizierte Beziehung hatten." Weiter heißt es in dem Statement der Schauspielerin: "Aber im Kern war sie jemand, den ich zutiefst respektierte und vor dem ich Ehrfurcht hatte. Sie war eine talentierte Schauspielerin, die von vielen geliebt wurde, und die Welt wird ohne sie weniger sein. Mein Beileid an alle, die sie geliebt haben."

Auch "Charmed"-Star Rose McGowan (50), die Doherty in der Serie ersetzt hatte, trauert in den sozialen Medien: "Shannen Doherty hatte das Herz eines Löwen", schrieb McGowan auf Instagram. "Leidenschaft für das Handwerk wird oft fälschlicherweise als Ärger abgestempelt. Shannen war Leidenschaft. Ich habe sie in den 90er Jahren getroffen und war beeindruckt. Sie später im Leben wirklich kennenzulernen, war ein wunderbares Geschenk. Diese Frau kämpfte um ihr Leben."

Ihr "Charmed"-Kollege Brian Krause (55) würdigte ebenfalls Dohertys Stärke: "Du hast mich gelehrt, furchtlos zu sein und zielstrebig zu leben. Seinen Wert zu kennen und an seinen Entschlüssen festzuhalten. Für immer geliebt! Wahrhaftig untröstlich."

Shannen Doherty kämpfte jahrelang gegen den Krebs

Bei Shannen Doherty wurde 2015 erstmals die Diagnose Brustkrebs gestellt. Zwischenzeitlich galt sie als geheilt, 2017 kehrte der Krebs jedoch im vierten Stadium zurück. Sie entschied sich eigenen Angaben zufolge für den erneuten Schritt in die Öffentlichkeit, da sie Falschmeldungen im Vorfeld unterbinden wollte.

2020 sprach Doherty davon, dass ihre Krebserkrankung weit fortgeschritten sei und mittlerweile als unheilbar gelte. Im Juni 2023 teilte sie mit, dass sie auch Metastasen im Gehirn habe. Ende 2023 gab sie bekannt, dass auch ihre Knochen vom Krebs betroffen seien.