Die Spekulationen um sein Box-Comeback halten an. Doch Wladimir Klitschko betont bei X, dass er nicht über eine mögliche Rückkehr sprechen will. Stattdessen beschäftigt ihn weiter der Krieg in seinem Heimatland.

Wladimir Klitschko (48) hat mit Aussagen gegenüber der Münchner "Abendzeitung" Gerüchte um sein mögliches Comeback im Box-Ring geschürt. "Ich bin bereit, die nächste Herausforderung anzunehmen", sagte der 48-Jährige, der 2017 seine Box-Karriere beendete. Weiter gab er an: Boxen habe aus ihm einen Kämpfer gemacht, der "immer bereit ist, Herausforderungen zu meistern", sei es im Ring, im Leben oder auf der Frontlinie.

Im Raum steht ein Kampf gegen den britischen Box-Star Tyson Fury (36), der am Samstag im saudi-arabischen Riad im Ring erneut auf den Ukrainer Oleksandr Usyk (37) trifft. Sollte Fury den Rückkampf um den WM-Titel im Schwergewicht gewinnen, soll sich laut Berichten der saudi-arabische Investor Turki al-Sheikh (43) einen Klitschko-Fury-Kampf wünschen.

Wladimir Klitschko reagierte auf die Comeback-Spekulationen nach dem AZ-Bericht bei X und machte auf der Plattform deutlich, dass sein Fokus nicht auf seiner eigenen Karriere liege. "In diesen Tagen gibt es viele Gerüchte über ein mögliches Comeback", schrieb der Ex-Profiboxer in seinem Beitrag vom 19. Dezember.

Der Armee-Reservist fügte an: "Im Moment geht es mir nicht um meine Rückkehr zum Boxen, sondern um die Rückkehr der Russen in ihr Land, außerhalb der Ukraine." Doch er betonte auch, dass er nie mit dem Training aufgehört habe. Falls es also einen Kampf gäbe, "wäre ich auf der Stelle bereit. Aber dieses Wochenende werde ich mir nur einen Kampf mit einem talentierten Ukrainer ansehen." Dabei nimmt Klitschko Bezug auf seinen Landsmann Oleksandr Usyk.

There are a lot of rumors these days about a possible comeback. At the moment, I'm not concerned with my return to boxing, but with the return of russians to their country, outside Ukraine.

And let me be clear: I've never stopped training. So IF there was to be a fight, I'd be… pic.twitter.com/Epylf0xUOR

