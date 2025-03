Film Pierce Brosnan könnte sich ‚James Bond‘-Comeback vorstellen

Pierce Brosnan - New York Black Adam Premiere October 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.03.2025, 11:00 Uhr

Der irische Schauspieler fände es spannend, zu seiner bekannten Rolle zurückzukehren.

Pierce Brosnan wäre „interessiert“ daran, als James Bond zurückzukehren.

Der 71-jährige Schauspieler verkörperte 007 in vier Filmen zwischen 1995 und 2002 und wäre versucht, die Rolle des berühmten Spions erneut zu übernehmen. Allerdings räumt er ein, dass es besser wäre, wenn „frisches Blut“ das Franchise in einer neuen Ära unter der Kontrolle von Amazon anführen würde.

Im Interview mit dem ‚GQ‘-Magazin offenbart der Hollywood-Star: „Natürlich, wie könnte ich nicht interessiert sein? Aber es ist jetzt eine heikle Situation. Ich denke, es ist am besten, schlafende Hunde ruhen zu lassen, wirklich. So sehe ich das. Es ist eine eher romantische Vorstellung und Idee, aber ich denke, alles verändert sich, alles zerfällt.“ Der ‚Black Adam‘-Darsteller fügt hinzu: „Ich denke, es ist wirklich am besten, es einem anderen Mann zu überlassen. Frisches Blut.“

Brosnan kann auf eine beachtliche Schauspielkarriere zurückblicken, die sich über mehr als vier Jahrzehnte erstreckt. Der Ire verrät, dass er stets nach Projekten sucht, die ihn „emotional berühren“ – auch am Ende eines langen Drehtags. „Man sucht nach der Begeisterung, die aus der unerwarteten Überraschung des Schauspiels entsteht. Man sucht nach etwas, das einen emotional packt und hoffentlich auch das Publikum fesselt“, schildert er.

Das Leben als Schauspieler sei ein „sehr unberechenbares Spiel“. Brosnan fügt hinzu: „Es braucht ein ganzes Leben, wenn man am Tisch bleiben will. Also ja, man sucht nach Arbeit, die einen begeistert.“