Korrespondentendinner des Weißen Hauses Nach Coming-Out: Sophia Bush mit Ashlyn Harris auf dem roten Teppich

Ashlyn Harris und Sophia Bush zeigten sich am 27. April glücklich den Fotografen in Washington. (ae/spot)

SpotOn News | 28.04.2024, 08:51 Uhr

Zum ersten Mal haben sich Schauspielerin Sophia Bush und Fußballerin Ashlyn Harris offiziell als Paar gezeigt. In Washington posierten sie strahlend und vertraut dem roten Teppich. Arm in Arm ließ sich das Paar ablichten.

Wenige Tage, nachdem sie sich als queer geoutet hat, feierte "One Tree Hill"-Star Sophia Bush (41) Pärchen-Premiere auf dem roten Teppich: Beim Korrespondentendinner des Weißen Hauses im Washington Hilton Hotel zeigte sie sich am Samstag (27. April) glücklich zusammen mit Fußballerin Ashlyn Harris (38).

Das Paar stimmte für diesen besonderen Auftritt seine Outfits aufeinander ab und trug laut "People" Outfits desselben Designers – Harbison. Schauspielerin Bush strahlte in einem schwarzen trägerlosen Kleid mit Taschen und goldenen Anhängerdetails. Ihre Partnerin Harris wählte eine schwarze Hose, eine schwarze strukturierte Weste mit goldenen Knopfdetails und schwarze Schuhe von Saint Laurent.

"Ich fühle mich endlich, als könnte ich atmen"

Das Debüt auf dem roten Teppich folgte auf das Coming-Qut von Sophia Bush. "Ich fühle mich endlich, als könnte ich atmen", schrieb sie in einem Essay für die April-Ausgabe der US-amerikanischen "Glamour". "Ich glaube, ich kann nicht erklären, wie tiefgreifend das ist." Sie fühle sich, als hätte sie eine Gewichtsweste getragen und endlich abgelegt. Weiter beschrieb sie, wie sie schon vor und dann auch während ihrer nur einjährigen Ehe mit Grant Hughes ein unwohles Gefühl begleitet habe. Klägliche Versuche, schwanger zu werden, hätten die Beziehung schließlich weiter strapaziert. Im August 2023 reichte sie nur ein Jahr nach der Bilderbuchhochzeit die Scheidung von dem Unternehmer ein.

Unterstützung habe sie nach der Trennung von verschiedenen Frauen erhalten. So auch von der ehemaligen US-Fußballnationalspielerin Ashlyn Harris (38), die sie seit 2019 kennt. Die gemeinsame Erfahrung einer gescheiterten Ehe – Harris machte ebenfalls gerade eine Scheidung von ihrer Ex-Ehefrau durch – hat die beiden Frauen wohl zusammengeschweißt. In den vergangenen Monaten sah man sie bereits zusammen bei Events, was die Gerüchteküche anfachte. Nun machen sie ihre Beziehung mit dem Auftritt in Washington ganz offiziell.

Star-Auflauf beim Dinner mit Joe Biden

Das Korrespondentendinner des Weißen Hauses findet jährlich statt. Neben Journalisten nehmen auch zahlreiche Stars teil. Dieses Jahr kamen zu dem Dinner mit US-Präsident Joe Biden (81) zum Beispiel auch Scarlett Johansson (39) und Ehemann Colin Jost (41), der den Abend moderierte, Rosario Dawson (44) und Fran Drescher (66).