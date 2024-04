Paradiesische Bilder Nach Ehe-Aus: Ellie Goulding feiert Instagram-Comeback mit ihrem Sohn

Ellie Goulding hat im Februar die Trennung von Caspar Jopling bestätigt. (jom/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 16:34 Uhr

Ellie Goulding hatte Ende Februar ihr Ehe-Aus bekannt gegeben. Vor wenigen Tagen hat sie dann ihren Instagram-Account deaktiviert. Zur Freude ihrer Fans feiert sie jedoch jetzt ihre Social-Media-Rückkehr - mit seltenen Fotos ihres Sohnes.

Sängerin Ellie Goulding (37) ist zurück bei Instagram. Wie die britische "Daily Mail" berichtet, hatte die Musikerin ihren Account vor wenigen Tagen von der Social-Media-Plattform entfernt. In einem Instagram-Post veröffentlichte sie nun eine ganze Reihe an persönlichen Bildern. Goulding, die im Februar die Trennung von ihrem Ehemann Caspar Jopling (32) bekannt gab, zeigt sich auf den Fotos in paradiesischer Umgebung.

Unter anderem ist sie auf einem Selfie in einem schwarzen Bikini zu sehen, der ihre trainierten Bauchmuskeln zur Geltung bringt. Andere Bilder zeigen sie mit ihrem Sohn am Strand und bei einer Musiksession. Die Fotoreihe kommentierte Goulding mit: "Die Natur heilt." Nicht nur Paris Hilton (43) hinterließ ein Herzchen-Emoji unter dem Post, auch die Fans der Sängerin zeigten sich in der Kommentarspalte begeistert über die Rückkehr der Sängerin und die veröffentlichten Fotos.

"Innigste Freunde" nach Ehe-Aus

Wie "The Sun" berichtet, nahm sich die britische Sängerin nach Bekanntwerden ihrer Trennung eine Auszeit in Costa Rica, um sich zu erholen. Dort soll sie auch beim Turteln mit Surflehrer Armando Perez gesichtet worden sein. In einer Instagram-Story erklärte Goulding Ende Februar nach Aufkommen von Krisen-Gerüchten in ihrer Ehe: "Im Angesicht aktueller Nachrichten habe ich das Gefühl, dass mir keine andere Wahl gelassen wurde, als euch mitzuteilen, dass Caspar und ich uns seit einer Weile im Privaten getrennt haben." Zugleich betonte sie: "Wir bleiben die innigsten Freunde und meistern erfolgreich die gemeinsame Erziehung, mit dem Wohl unseres Sohnes im Herzen."

Goulding und Jopling hatten 2018 und nach rund anderthalb Jahren Beziehung ihre Verlobung öffentlich gemacht. Knapp ein Jahr später heirateten die beiden, ehe im Jahr 2021 ihr gemeinsames Kind das Licht der Welt erblickte.