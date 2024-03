"Zeichen der Einheit" Nach Kates Krebsdiagnose: König Charles doch beim Ostergottesdienst?

König Charles III., hier neben Königin Camilla, soll trotz seiner Krebserkrankung ein Erscheinen beim traditionellen Ostergottesdienst auf Schloss Windsor erwägen. (lau/spot)

SpotOn News | 23.03.2024, 21:01 Uhr

Nachdem seine Schwiegertochter ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, soll König Charles III. beabsichtigen, am traditionellen Ostergottesdienst teilzunehmen. Charles wolle damit ein "Zeichen der Einheit" setzen.

Nachdem Prinzessin Kate (42) am Freitag, dem 22. März, bekannt gegeben hatte, an Krebs erkrankt zu sein, meldete sich umgehend König Charles III. (75) zu Wort. Der Monarch, der bekanntlich selbst gerade gegen den Krebs kämpft, ließ über den Buckingham Palast mitteilen, dass er "sehr stolz" auf seine Schwiegertochter sei, "für den Mut, zu sprechen, wie sie es tat", wie unter anderem die BBC berichtete.

Der Zeitpunkt von Kates Bekanntmachung war dabei nicht zufällig gewählt: Denn am Freitagnachmittag begannen die Osterferien der Kinder Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). In den kommenden Tagen können sie so von der Berichterstattung rund um die Krebsdiagnose abgeschirmt werden, während sie Zeit bei ihrer Mutter zu Hause verbringen.

König Charles III. hofft auf Teilnahme am Ostergottesdienst

Wie das US-Magazin "People" berichtete, wird zudem erwartet, dass Prinzessin Kate, ihr Ehemann Prinz William (41) und die gemeinsamen Kinder in diesem Jahr nicht am traditionellen Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor teilnehmen werden. Doch an ihrer Stelle soll der krebskranke König Charles zumindest eine Teilnahme an dem so bedeutenden Gottesdienst anvisieren.

Möchte König Charles die Öffentlichkeit beruhigen?

Der 75-Jährige "hofft" demnach, die Reise zur St. George's Chapel in Windsor am nächsten Wochenende anzutreten. Charles' Ziel sei es dabei, die britische Öffentlichkeit in dieser für die königliche Familie so schweren Zeit zu beruhigen, berichtet "The Mirror" unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Monarchen.

"Er ist fest entschlossen, seiner Familie ein Zeichen der Einheit zu geben und der Öffentlichkeit und der Welt zu versichern, dass die Monarchie trotz der turbulenten Zeit, die sie derzeit erlebt, stabil ist", gibt die namentlich nicht genannte Quelle Einblick in die Gedankengänge des Königs.

"Eine endgültige Entscheidung" über Charles' Teilnahme am royalen Ostergottesdienst werde jedoch erst am Ostersonntag getroffen, wie "The Mirror" noch in Erfahrung bringen konnte.

Unterstützung für Königin Camilla am Gründonnerstag

Bereits seit längerer Zeit war indes bekannt, dass Königin Camilla (76) ihren an Krebs erkrankten Ehemann beim traditionellen Royal-Maundy-Gottesdienst am Gründonnerstag in der Kathedrale von Worcester vertreten wird. Für diese alljährliche Tradition soll König Charles zudem "eine besondere Osterbotschaft der Hoffnung" aufgenommen haben, wie "The Mirror" noch enthüllt.