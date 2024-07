Paar aus "Bachelor in Paradise" Nach Gerüchten: Marco Cerullo bestätigt Trennung von Christina Grass

Marco Cerullo und Christina Grass waren mit Unterbrechung seit 2019 zusammen. 2022 nahmen sie an der RTL-Show "Das Sommerhaus der Stars" teil. (ae/spot)

SpotOn News | 07.07.2024, 15:32 Uhr

Ist es dieses Mal das endgültige Beziehungs-Aus? Reality-Star Marco Cerullo hat am 6. Juli bestätigt, dass er und Christina Grass getrennt sind. Das Paar lernte sich 2019 bei der RTL-Sendung "Bachelor in Paradise" kennen.

Hat der "Sommerhaus der Stars"-Fluch wieder zugeschlagen? Zumindest ist ein weiteres Paar, das an der RTL-Sendung teilgenommen hat, nun getrennt. Nachdem es schon länger Gerüchte über eine Liebeskrise bei Marco Cerullo (35) und Christina Grass (36) gab, bestätigte er am 6. Juli das Beziehungs-Aus. Das Paar war bereits Ende 2020 für kurze Zeit getrennt.

Seit sechs Wochen getrennt

In seiner Instagram-Story sagte der einstige "Bachelorette"-Kandidat in einem kurzen Statement: "Viele haben mich jetzt schon angeschrieben und gefragt, was los ist. Ja, Christina und ich sind kein Paar mehr." Sie hätten sich getrennt, und das bereits "vor sechs Wochen". Da beide gemeinsame Bilder und Videos in ihren sozialen Netzwerken gelöscht hatten und man sie nicht mehr zusammen sah, hatten Fans dies bereits vermutet.

Christina Grass hat sich zu der Trennung noch nicht geäußert, heizte aber die Gerüchte vor einiger Zeit bereits mit folgenden Worten an: "Manchmal braucht man einfach ein bisschen Zeit für sich. Derzeit ist einfach sehr viel los und das Ganze geht natürlich auch nicht spurlos an einem vorbei."

Grass und Cerullo wurden beide durch den "Bachelor"-Kosmos bekannt. Er wollte 2017 das Herz von "Bachelorette" jessica haller (34) erobern, sie buhlte 2019 um die Rosen von Andrej Mangold (37). Im selben Jahr knisterte es dann zwischen ihnen bei "Bachelor in Paradise". Nach seiner Teilnahme an "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" 2020 machte Cerullo seiner Liebsten live vor einem Millionenpublikum einen Heiratsantrag. Ende des Jahres 2020 gab das Paar ganz überraschend seine Trennung bekannt. Nur wenige Wochen später versuchten sie aber ein Liebes-Comeback. 2021 nahmen sie dann an der zweiten Staffel der RTL+-Show "CoupleChallenge – Das stärkste Team gewinnt" teil, bei der sie den zweiten Platz belegten. Ein Jahr später zogen sie als Nachrücker in das "Sommerhaus der Stars". Auch dort erreichten sie den zweiten Platz.