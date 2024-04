Süßer Mutter-Sohn-Moment Nach Prinzessin Madeleines Osterfoto: Jetzt ist Sohn Nicolas dran

SpotOn News | 29.04.2024, 15:46 Uhr

Prinzessin Madeleine von Schweden hat ein Foto von sich und ihrem Sohn veröffentlicht. Eine Reaktion auf ihr viel diskutiertes Oster-Foto, das sie nur mit ihren Töchtern zeigte?

Prinzessin Madeleine von Schweden (41) hat am Sonntag einen Kunst- und Kultur-Ausflug in ihrer Wahlheimat Florida gemacht und einige Fotos davon auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht. "Sonntage sind dazu da, die Stadt zu erkunden, in der man lebt", kommentiert sie die Bilder. "Ich habe es genossen, heute mit den Kindern durch Wynwood zu laufen", fügt sie über den Stadtteil von Miami hinzu. Auffallend an der Fotoreihe ist, dass sie nur mit einem ihrer drei Kinder zu sehen ist, mit ihrem Sohn Prinz Nicolas (8). Das verstehen viele ihrer knapp 340.000 Followerinnen und Follower als Reaktion auf ihren jüngsten Familienpost.

Ostersonntag nur mit den Töchtern unterwegs?

Am Ostersonntag (31. März) hatte die Tochter von König Carl XVI. Gustaf (77) und Königin Silvia (80) mit einem Foto auf ihrem Instagram-Account verunsichert. Zu sehen waren darauf hintereinander gestaffelt Mama Madeleine und ihre beiden Töchter, Prinzessin Leonore (10) und Prinzessin Adrienne (6). Das Nesthäkchen sitzt dabei auf Mamas Schoß, ihre Erstgeborene steht hinter ihr. Auf dem Foto fehlten Papa Chris O'Neill (49), mit dem Madeleine seit 2013 verheiratet ist, und der gemeinsame Sohn, Prinz Nicolas. "Wo ist Nicolas?", wollten daher einige Follower wissen.

Über den Verbleib der männlichen Familienmitglieder ließ Madeleine ihre Instagram-Followerschaft nicht lange im Unklaren. In ihrer Instagram-Story postete sie am Dienstag (2. April) ein Foto, das ihren Ehemann und den kleinen Prinzen von hinten Arm in Arm barfuß beim Strandspaziergang zeigte. Dazu schrieb die schwedische Prinzessin: "Manche Männer wollen sich einfach nur im Hintergrund halten." Das werden diesmal wohl ihre Töchter vorgezogen haben …