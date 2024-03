Verletzung im Februar Nach Sportunfall: Victoria Beckham ist mit einem Knie-Roller unterwegs

Vicoria Beckham wird am 17. April 50 Jahre alt. (che/spot)

SpotOn News | 30.03.2024, 13:57 Uhr

Modeikone Victoria Beckham ist wegen eines Unfalls im Fitnessstudio derzeit nicht gut zu Fuß. Doch anstatt sich unterkriegen zu lassen, dreht sie die Situation mit Humor und einem Knie-Roller um.

Normalerweise springt Modeikone Victoria Beckham (49) von einem Event zum nächsten. Doch im Februar 2024 wurde sie ausgebremst, als sie sich bei einem Unfall im Fitnessstudio den Fuß brach. Anstatt sich von ihrer Verletzung unterkriegen zu lassen, präsentiert sie nun stolz ihren vierrädrigen Knie-Roller zur Unterstützung.

Video News

Victoria und David Beckham zeigen sich humorvoll

In einem Video in einer Instagram-Story zeigte das Spice Girl mit Humor, dass sie sich von ihrer kleinen Verletzung nicht unterkriegen lässt. Sie freute sich sogar über das neue Accessoire: "Mein kleines Fahrrad hat seinen eigenen Parkplatz", kommentierte sie amüsiert die Szene, in der ein vierrädriges Gefährt in einem Parkhaus steht. Bereits wenige Tage zuvor teilte sie in ihr Ihrer Story Bilder, die zeigten, wie der pensionierte Fußballprofi David Beckham (48) seiner Gattin einen sogenannten Knie-Roller schenkte. "Das beste Geschenk, das mein Mann mir je gekauft hat!!!", schrieb sie dazu.

Auch David Beckham zeigte sich von seiner humorvollen Seite: In einem anderen Clip sieht man, wie er einen Korb und einen Getränkehalter für den nagelneuen Roller seiner Frau montiert. Victoria scherzt, "wie viel Wein" sie in den Korb packen könne. Was aber natürlich auch nicht fehlen darf, ist eine Klingel – "eine Klingel für eine Schönheit", fügte Beckham liebevoll hinzu.

Victoria "hasst die Tatsache, dass sie 50 sein wird"

Angesichts ihres Geburtstags am 17. April reichen gut gemeinte Komplimente vielleicht nicht aus, um sich wie gewohnt selbstbewusst zu zeigen. Denn mit dem Gedanken an ihren bevorstehenden 50. Geburtstag fühlt sich die Designerin offenbar gar nicht wohl, wie ein Insider gegenüber der Klatsch-Zeitschrift "Ok!" verraten hat: "Victoria ist hin- und hergerissen, wenn es darum geht, 50 zu werden – manchmal freut sie sich darauf, manchmal macht es ihr Angst und sie hasst die Tatsache, dass sie 50 sein wird", heißt es.

Grund dafür sei laut der anonymen Quelle der Druck, jung auszusehen. Als Frau in der Öffentlichkeit spüre sie dies besonders und fühle sich zudem verpflichtet, ihrer Rolle als Modeikone auch im Alter gerecht zu werden.